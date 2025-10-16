Ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά πρότζεκτ της χρονιάς βρίσκεται στα σκαριά: ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναλαμβάνει την παραγωγή μιας βιογραφικής ταινίας για τον Μπέλα Λουγκόζι, τον εμβληματικό Ούγγρο ηθοποιό που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του κινηματογράφου υποδυόμενος τον Κόμη Δράκουλα στην κλασική ταινία της Universal Pictures (1931).

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, η εταιρεία Appian Way Productions, που ίδρυσε ο Ντι Κάπριο μαζί με τη Jennifer Davisson, συνεργάζεται εκ νέου με τη Universal για την παραγωγή του φιλμ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε στάδιο προπαραγωγής ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια ανάπτυξης.

Το μεγάλο ατού του εγχειρήματος είναι το σενάριο, που υπογράφουν οι Scott Alexander και Larry Karaszewski, οι θρυλικοί σεναριογράφοι της ταινίας “Ed Wood” (1994) του Τιμ Μπάρτον. Η συγκεκριμένη ταινία είχε αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και χάρισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου στον Μάρτιν Λαντάου, για την ερμηνεία του ίδιου του Λουγκόζι στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Αυτή τη φορά, οι δημιουργοί επιστρέφουν στην ιστορία του Μπέλα Λουγκόζι με μια πιο κλασική βιογραφική προσέγγιση, που θα εξερευνά τα πρώτα του βήματα στο Μπρόντγουεϊ, την άφιξή του στο Χόλιγουντ και τη θρυλική αντιπαλότητά του με τον Μπόρις Καρλόφ, τον ηθοποιό που ενσάρκωσε το τέρας του Φρανκενστάιν.

Η ζωή του Λουγκόζι, γεμάτη καλλιτεχνική δόξα, προσωπική απομόνωση και τραγωδία, προσφέρει πλούσιο υλικό για ένα σενάριο με ένταση και συναίσθημα. Ο ηθοποιός, που έγινε το απόλυτο σύμβολο του γοτθικού τρόμου, βίωσε ταυτόχρονα την κατάρα της επιτυχίας, καθηλωμένος για δεκαετίες σε ρόλους “τεράτων” και εξαρτημένος στα τελευταία του χρόνια από φάρμακα και ναρκωτικά.

Η Appian Way του Ντι Κάπριο έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά της να επενδύει σε βιογραφικά και δραματικά έργα υψηλής ποιότητας, όπως τα “Ο Ιπτάμενος” (The Aviator), “Ο Λύκος της Wall Street” και “Οι Δολοφόνοι του Ανθρώπου του Φεγγαριού” (Killers of the Flower Moon). Παράλληλα, η εταιρεία έχει επεκταθεί και σε διαφορετικά είδη, όπως το επερχόμενο “The Featherweight” και το θρίλερ τρόμου “Queen of Bones”.

Αν και η νέα ταινία για τον Μπέλα Λουγκόζι βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η συμμετοχή της Universal —της εταιρείας που τον καθιέρωσε ως τον πιο διάσημο Δράκουλα της ιστορίας— προσδίδει ιστορική συνέχεια και κινηματογραφική νοσταλγία. Το ενδιαφέρον του Ντι Κάπριο για τη σκοτεινή ψυχολογία των καλλιτεχνών φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τη δραματική πορεία του Λουγκόζι, ενός ανθρώπου που έζησε παγιδευμένος ανάμεσα στη δόξα και τη μοναξιά.

Με τη σύμπραξη των δημιουργών του Ed Wood, η νέα ταινία υπόσχεται να είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό biopic: μια ωδή στον ίδιο τον κινηματογράφο τρόμου, στους πρωτοπόρους του Χόλιγουντ και στη μυστήρια γοητεία του ανθρώπου που χάρισε πρόσωπο στον Δράκουλα.