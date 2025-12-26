Καθώς το 2025 «κατεβάζει ρολά», ήρθε η ώρα για έναν μουσικό απολογισμό καθώς για ακόμη μια χρονιά τα δώρα ήταν πολλά. Από παλαίμαχους του χώρου όπως η Λένα Πλάτωνος, μέχρι νέους «ανθούς» όπως ο Kristof, αυτά είναι πέντε από τα πολλά άλμπουμ που βγήκαν φέτος και έφεραν τον μουσικό μας κόσμο «ανάποδα».

Τα παραμύθια της Μελπομένης – Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης

Τα παραμύθια της Μελπομένης είναι ο έκτος κατά σειρά δίσκος που μας έχουν χαρίσει τα Καλογεράκια στην 15ετή πορεία τους στην μουσική. Μέσα από τα μονοπάτια της ποίησης και της μουσικής μας ταξιδεύουν σε μια άνοιξη που φέρνει μαζί της έναν αέρα αλλαγής. Από την «Τρελή της πόλης» μέχρι τις ερωτευμένες και ανθισμένες «Κερασιές», τα πολυτάλαντα δίδυμα άφησαν για ακόμη μία φορά το αποτύπωμα τους στην ευαισθησία του έρωτα και όμως δεν σταμάτησαν εκεί.

Έγραψαν και συνέθεσαν για αυτά τα τολμηρά «Κορίτσια του ουρανού» που σήμαναν να αλλάξει η ιστορία, αλλά μας προέτρεψαν και για όλα αυτά που δεν πρέπει να μείνουμε κοντά. Συνολικά το άλμπουμ έχει δύο εκφράσεις. Η μία βασίζεται σε ποιήματα κλασικών και σύγχρονων δημιουργών όπως ο Μιχάλης Γκανάς, η Κατερίνα Γώγου, ο Νίκος Μοσχοβάκος, η Τώνια Τζιρίτα Ζαχαράτου και η Μάρθα Φριντζήλα. Η άλλη πλευρά με τα υπόλοιπα τραγούδια, τα οποία είναι από live εκτελέσεις, είναι βασισμένα σε ποίηση των Pablo Neruda, Jalaluddin Rumi, Κατερίνας Γώγου και Fernando Pessoa.

Το τέλος του παιχνιδιού – Kristof

«Το τέλος του παιχνιδιού» είναι ο δεύτερος δίσκος του καλλιτέχνη Kristof, ο οποίος ενσαρκώνει τον πειραματισμό σε έναν συνεχόμενο κύκλο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Η μουσική, η οποία πατάει επάνω στα κύματα της ηλεκτρονικής μουσικής, έρχεται να δέσει με την θεματολογία των στίχων οι οποίοι παίζουν με την φαντασία του ακροατή. Την παραγωγή του δίσκου επιμελήθηκε η Nalyssa Green ενώ όπως τονίζει ο ίδιος ο Kristof:

«Σε όλους αρέσουν τα παιχνίδια. Ή τουλάχιστον όλοι έχουμε παίξει παιχνίδια. Επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια φαντασίας, παιχνίδια με χαρτιά, παιχνίδια- κούκλες, βιντεοπαιχνίδια, παιχνίδια αθλητικά, τυχερά ή μαθηματικά… Παιχνίδια θάρρους και αλήθειας, παιχνίδια με ποτά. Παιχνίδια παζλ, γρίφων και στρατηγικής. Παιχνίδια λέξεων. Παιχνίδια ερωτικά και παιχνίδια ρόλων… Κάποιοι παίζουνε μόνοι τους και κάποιοι μαζί με άλλους. Κάποιοι χρησιμοποιούνε τη φαντασία τους και κάποιοι όχι. Το παιχνίδι βοηθά να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας. Ίσως να δείχνει και ποιοι πραγματικά είμαστε… Πότε όμως τελειώνουν πραγματικά ;»

Wyrd – Νεφέλη Φασούλη

Το «Wyrd» είναι ένα EP τεσσάρων τραγουδιών σε ερμηνεία της Νεφέλης Φασούλη. Τα τρία από τα τέσσερα τραγούδια είναι σε μουσική και στίχους του Αντώνη Απέργη ενώ το τελευταίο τραγούδι με τίτλο «Ma Baquad Balaki» έχει τις ρίζες του στην μέση ανατολή. Ο δίσκος έχει ένα σύγχρονο Folk ήχο ο οποίος έρχεται να δέσει πολλαπλές εκφάνσεις της ζωής μας σε ένα EP. Από τη δυναμικότητα του «Θα τα κάψω» μέχρι την γλυκιά συνεργασία μουσικής – στίχου στο τραγούδι «Ποιος να με περιμένει» και τον ηλεκτρισμένο ήχο στο «Μόρια», οι συντελεστές του κατάφεραν μέσα σε τέσσερα τραγούδια να περιπλέξουν πολλές μικρές αφηγήσεις και να τις κάνουν μία.

Μόνο με τα μάτια – Pan Pan

To νέο EP του Pan Pan με τίτλο «Μόνο με τα μάτια» αποτέλεσε μια από τις μεγάλες εκπλήξεις του 2025 με τον δημιουργό του να συναντά ξανά, στο στούντιο, την Καλλιόπη Μητροπούλου μετά την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού «Ανισόπεδη ντίσκο». Με το κλασικό ηλεκτρονικό ήχο και τους βαθιά ερωτικούς και απελευθερωτικούς του στίχους, ο δημιουργός μας χάρισε έναν ακόμα pop ύμνο.

9 στο Φως – Λένα Πλάτωνος

Η Λένα Πλάτωνος έκανε την μεγάλη δισκογραφική της επιστροφή, χαρίζοντας μας λίγα ακόμα διαμάντια 40 χρόνια μετά από το δικό της ξεκίνημα. Το Άλμπουμ «9 στο Φως» αποτελείτε από 9 τραγούδια σε μουσική της ιδίας και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, ενώ τα ερμηνεύουν σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως η Χάρις Αλεξίου, η Κατερίνα Βέρδη, η Δήμητρα Γαλάνη, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, η Αλέκα Κανελλίδου, η Αθηνά Ρούτση, ο Vassilikos αλλά και η ίδια η Πλάτωνος.

Ο δίσκος είναι εμπνευσμένος από τους 9 μήνες της κύησης ενώ τα τραγούδια «γεννιούνται» μέσα από το σκοτάδι στο τέλος της διαδρομής τους καταφέρνουν να αγγίξουν το φως. Μέσα από το εννιάμηνο της κύησης ο ακροατής κυλά μέσα σε ένα ταξίδι στο οποίο βιώνει μια ζωή γεμάτη συναισθήματα και «σκαμπανεβάσματα».