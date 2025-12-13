Η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, ο Μίκης Θεοδωράκης και το Κίνημα Ειρήνης βρίσκονται στο επίκεντρο ενός μεγάλου αφιερώματος που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 6.30 μ.μ., στο Μουσείο Αντιδικτατορικής Δημοκρατικής Αντίστασης (πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ).

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Πνευματική και Μουσική Δωρεά του Μίκη Θεοδωράκη στον Ελληνικό Λαό», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Το αφιέρωμα διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη, μουσουργού, διανοούμενου και ενεργού πολίτη Μίκη Θεοδωράκη. Στόχος είναι να αναδειχθεί η πολύπλευρη προσφορά του στη μουσική, τον πολιτισμό και τους κοινωνικούς αγώνες.

Η επικαιρότητα της ιστορίας των Λαμπράκηδων

Σε μια εποχή όπου οι παγκόσμιες εντάσεις, οι πόλεμοι και οι γενοκτονίες επανέρχονται στο προσκήνιο, το μήνυμα της ειρήνης αποκτά ξανά ιδιαίτερη σημασία. Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, «ο αγώνας για την ειρήνη και την ελευθερία των λαών γίνεται και πάλι κεντρικό καθήκον των νέων και των λιγότερο νέων». Η ιστορία των Λαμπράκηδων παραμένει επίκαιρη και ζωντανή.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν εκπρόσωπος του ΣΦΕΑ και ο Ματθαίος Φρατζεσκάκης, πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Εισηγητές, με αλφαβητική σειρά, θα είναι οι: Νίκος Κιάος (δημοσιογράφος, πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ), Νίκος Κωνσταντόπουλος (βουλευτής, πρώην πρόεδρος του ΣΥΝ), Γιώργος Μαργαρίτης (καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας ΑΠΘ), Ανδρέας Μαράτος (διδάκτορας φιλοσοφίας, ζωγράφος) και Γιώργος Μονεμβασίτης (κριτικός και ιστορικός μουσικής).

Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο Μανώλης Χατζηνάκης, πρώην βουλευτής και αντιπρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.

Μαρτυρίες, προβολές και καλλιτεχνικές συμμετοχές

Θα παρουσιαστούν μαρτυρίες και προσωπικές αφηγήσεις από στελέχη της Νεολαίας Λαμπράκη, καθώς και αποσπάσματα από την ταινία «Μίκης Θεοδωράκης, ο Συνθέτης των Ποιητών και Οραμάτων» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κατωμερή.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφικού υλικού από τον φάκελο του Γρηγόρη Λαμπράκη, προερχόμενο από το αρχείο της Ασφάλειας, ενώ θα εκτεθούν έργα του ζωγράφου Βασίλειου Καμπέρου.

Στο μουσικό μέρος θα συμμετάσχουν η Νατάσα Παπαδοπούλου – Τζαβέλα και ο Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, σκηνοθέτης και ερμηνευτής της βραβευμένης ταινίας Mauthausen.

Την οργάνωση της εκδήλωσης έχει η Φωτεινή Κοκολάκη, υπεύθυνη του προγράμματος για την ανάδειξη και διάδοση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη.