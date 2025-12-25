Το «White Christmas» παραμένει το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή, με περίπου 50 εκατομμύρια αντίτυπα της έκδοσης του Μπινγκ Κρόσμπι να έχουν πουληθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Το τραγούδι, που ακούστηκε πρώτη φορά το 1941, εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χριστουγεννιάτικης παράδοσης.

Με τη συνοδεία του φωνητικού συγκροτήματος Music Maids, ο Μπινγκ Κρόσμπι παρουσίασε για πρώτη φορά το «White Christmas» ανήμερα των Χριστουγέννων του 1941, στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική του εκπομπή στο NBC, Kraft Music Hall.

Η έμπνευση και η δημιουργία του τραγουδιού

Έναν χρόνο νωρίτερα, ο θρυλικός συνθέτης και στιχουργός Ίρβινγκ Μπέρλιν είχε πει στον μουσικό ενορχηστρωτή του, Χέλμι Κρέσα, ότι το «White Christmas» δεν ήταν μόνο το καλύτερο τραγούδι που είχε γράψει ποτέ, αλλά και «το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ποτέ κάποιος».

Ο Ίρβινγκ Μπέρλιν, γεννημένος ως Ίσραηλ Μπέιλιν στη Ρωσία το 1888, ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά μιας ορθόδοξης εβραϊκής οικογένειας. Μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία πέντε ετών, προκειμένου η οικογένειά του να ξεφύγει από τα πογκρόμ.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, εγκατέλειψε το σχολείο για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια, ενώ άρχισε να τραγουδά και να μαθαίνει πιάνο μόνος του. Το 1907 συνέθεσε τη μελωδία «Marie From Sunny Italy», λαμβάνοντας μόλις 33 σεντς για τα δικαιώματα έκδοσης, με το όνομά του να εμφανίζεται στις παρτιτούρες ως «I. Berlin».

Από τη Νέα Υόρκη στο Χόλιγουντ

Το 1911 ηχογράφησε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, «Alexander’s Ragtime Band», ένα από τα περίπου 1.250 τραγούδια που έγραψε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Μπέρλιν συνέθεσε το «White Christmas» για ένα μιούζικαλ που τελικά μετατράπηκε στην κλασική ταινία του 1942 «Holiday Inn», η οποία του χάρισε βραβείο Όσκαρ. Ωστόσο, πίσω από τη μελωδία κρυβόταν μια προσωπική τραγωδία: ο θάνατος του τρίββομου γιου του, ανήμερα των Χριστουγέννων του 1928.

Για τον δημιουργό, τα Χριστούγεννα ήταν μια μέρα βαθιάς θλίψης. Ενώ οι περισσότερες οικογένειες γιόρταζαν γύρω από το δέντρο, εκείνος διατηρούσε τη δική του παράδοση, επισκεπτόμενος κάθε χρόνο τον τάφο του παιδιού του.

Η διαχρονική απήχηση

Το «White Christmas» έχει γνωρίσει αμέτρητες διασκευές από κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Μπομπ Μάρλεϊ, Γουίλι Νέλσον, Μπομπ Ντίλαν, U2 και Μάικλ Μπουμπλέ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία και τη θέση του ως ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών.