Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ακούγεται ένα από τα τραγούδια της. Το επίμαχο βίντεο δείχνει πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να συλλαμβάνουν πολίτες.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε χθες από τον Λευκό Οίκο, περιλαμβάνει την επιτυχία του 2024 της τραγουδίστριας “Juno”. Σε αυτό εμφανίζονται στελέχη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας να καταδιώκουν ανθρώπους, ενώ περαστικοί καταγράφουν τις σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Στον υπότιτλο του βίντεο αναγράφεται η φράση «Το έχετε ποτέ προσπαθήσει αυτό; Αντίο» (“Have you ever tried this one? Bye-bye”), σε σαφή αναφορά στους στίχους του τραγουδιού.

«Αυτό το βίντεο είναι κακόβουλο και αηδιαστικό», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η 25χρονη καλλιτέχνιδα. «Να μην εμπλέκετε ποτέ το πρόσωπό μου ή τη μουσική μου προς όφελος της απάνθρωπης ατζέντας σας».

Απαντώντας, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Αμπιγκέιλ Τζάκσον, δήλωσε: «Να ένα Short n’ Sweet μήνυμα για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ: δεν απολογούμαστε για την απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών, παράνομων δολοφόνων, βιαστών και παιδόφιλων από τη χώρα μας. Οποιοσδήποτε υπερασπίζεται αυτά τα άρρωστα τέρατα πρέπει να είναι ανόητος ή μήπως αργόστροφος;».

Αντιδράσεις καλλιτεχνών στη χρήση της μουσικής τους

Η Κάρπεντερ, βραβευμένη με Γκράμι, ακολουθεί το παράδειγμα μουσικών όπως ο Νιλ Γιανγκ και οι Rolling Stones, που έχουν αντιταχθεί στη χρήση των έργων τους από τον πρόεδρο Τραμπ σε πολιτικά βίντεο και εκδηλώσεις.

Ο Τραμπ, ο οποίος διανύει τη δεύτερη θητεία του στον προεδρικό θώκο, διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επικοινωνιακή του ομάδα δημοσιεύει συχνά σύντομα βίντεο με δημοφιλή τραγούδια, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές του διοίκησης.