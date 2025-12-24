Η Λιβύη κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος την Τρίτη, μετά τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και τεσσάρων ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων σε αεροπορικό δυστύχημα κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα.

Σε ανακοίνωσή της, η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες θα κυματίζουν οι σημαίες μεσίστιες, ενώ οι επίσημες τελετές και εορτασμοί θα ανασταλούν.

«Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη βαθύτατη συμπάθεια προς τις οικογένειες των εκλιπόντων και τους συναδέλφους τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, προσευχόμενη να τους χαρίσει ο Παντοδύναμος Θεός το έλεός Του και να αναπαύσει τις ψυχές τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να αποστείλει επίσημη αντιπροσωπεία στην Άγκυρα, προκειμένου να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές και να εξετάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος της Falcon Air, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας. Στις 20:33, το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και εξέπεμψε SOS ζητώντας επείγουσα προσγείωση. Το αεροπλάνο καθοδηγήθηκε ξανά προς το αεροδρόμιο Εσένμπογκα και άρχισαν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την προσγείωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καθόδου, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 20:36 και χάθηκε η επικοινωνία.

🔴 Haymana’da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçağın parçalarına ulaşıldı. pic.twitter.com/tpP8UxcWhQ — Conflict (@ConflictTR) December 23, 2025

Πένθος εν μέσω εορτασμών ανεξαρτησίας

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τους προγραμματισμένους εορτασμούς για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Λιβύης, στις 24 και 25 Δεκεμβρίου, που φέτος συμπληρώνουν 74 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας από την ιταλική κατοχή. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν υπό καθεστώς εθνικού πένθους.

Ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ Μένφι, εξέφρασε επίσης τη θλίψη του για τον θάνατο του αλ-Χαντάντ και των τεσσάρων ανώτερων αξιωματικών.

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, είχε δηλώσει ότι τα συντρίμμια του αεροσκάφους τύπου Falcon 50, το οποίο κατευθυνόταν προς την Τρίπολη και μετέφερε τον αλ-Χαντάντ, εντοπίστηκαν νότια της περιοχής Χαϊμάνα, κοντά στην Άγκυρα.

🚨 Wreckage of Libya-bound private jet carrying Libyan army chief that departed Ankara has been found in Ankara’s Haymana district: Turkish interior minister https://t.co/rNv8JOpyfr pic.twitter.com/uejNIaPwdR — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025