Βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής Χαϊμάνα στην Άγκυρα δείχνει το σημείο που συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon-50 που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ı taşıyan jetin enkazını arayan Haymana halkı, heyete ait olduğu düşünülen ayakkabılar buldu. (Aykut Gül) pic.twitter.com/WSszGHhePD — Onedio (@onedio) December 23, 2025

Εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, στο Falcon επέβαιναν ακόμη ο αντιστράτηγος αλ-Φατουρί Γκαρμπίλ, αρχηγός του Επιτελείου των Δυνάμεων Ξηράς, ο ταξίαρχος Μαχμούντ αλ-Φαντίβι, αρχηγός της Αρχής παραγωγής Πολεμικού Υλικού, ο σύμβουλος Μοχάμεντ αλ-Ασαούι και ο εκπρόσωπος Τύπου Μοχάμεντ αλ-Μαχτζούμπ.

Ankara’nın Haymana ilçesinde düştüğü bildirilen ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed al Haddad ile ekibini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı. pic.twitter.com/KXsUSUkTHw — Voice Of Middle East (@VOME_TR) December 23, 2025

Η στρατιωτική αντιπροσωπεία της Εθνικής Κυβέρνησης της Λιβύης, που εδρεύει στην Τρίπολη, συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Άγκυρα με τον Τούρκο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

🇱🇾⚡️⚠️ #BreakingNews: Turkey, a few moments ago the private plane carrying the commander-in-chief of the Libyan army, Muhammed Ali Ahmed al Haddad, crashed. pic.twitter.com/H7IZGxXrjI — #Insider_News (@insider_der) December 23, 2025

Το ιδιωτικό αεροπλάνο με το οποίο επέστρεφαν στην Τρίπολη, συνετρίβη 30 λεπτά μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Σύμφωνα με το flightradar, ο πιλότος του Falcon-50 το οποίο πετούσε νοτιοδυτικά με κατεύθυνση την Λιβύη και σε ύψος 32.400 ποδών (10 χλμ.), ανέφερε στον Πύργο Ελέγχου ότι είχε πρόβλημα.

Al Haddad’ı taşıyan HMJ 185 kodlu uçak fligtradar’da Esenboğa’ya yönlendirildi şeklinde gözüküyor. Muhtemelen uçakta sorun var. Ama uçağın son izi Haymana civarıyken geliyor ulaştığı yükseklik de 32 bin feet yaklaşık 10 bin metre. O yüksekliğe sorunsuz çıkabilmiş yani pic.twitter.com/v2MlwbeuZX — hasan aydın (@hasanaydin66) December 23, 2025

Αμέσως μετά χάθηκε η επικοινωνία, ενώ το στίγμα στο ραντάρ έδειχνε αλλαγή πορείας προς το νότο. Ακολούθησε η απώλεια του σήματος και η συντριβή του αεροπλάνου στην περιοχή Χαϊμάνα.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildi Kaza anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü ⤵️ https://t.co/xbUWyPI3oD pic.twitter.com/6qMzyDeCaW — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 23, 2025