Βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής Χαϊμάνα στην Άγκυρα δείχνει το σημείο που συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon-50 που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ.

Εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, στο Falcon επέβαιναν ακόμη ο αντιστράτηγος αλ-Φατουρί Γκαρμπίλ, αρχηγός του Επιτελείου των Δυνάμεων Ξηράς, ο ταξίαρχος Μαχμούντ αλ-Φαντίβι, αρχηγός της Αρχής παραγωγής Πολεμικού Υλικού, ο σύμβουλος Μοχάμεντ αλ-Ασαούι και ο εκπρόσωπος Τύπου Μοχάμεντ αλ-Μαχτζούμπ.

Η στρατιωτική αντιπροσωπεία της Εθνικής Κυβέρνησης της Λιβύης, που εδρεύει στην Τρίπολη, συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Άγκυρα με τον Τούρκο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Το ιδιωτικό αεροπλάνο με το οποίο επέστρεφαν στην Τρίπολη, συνετρίβη 30 λεπτά μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Σύμφωνα με το flightradar, ο πιλότος του Falcon-50 το οποίο πετούσε νοτιοδυτικά με κατεύθυνση την Λιβύη και σε ύψος 32.400 ποδών (10 χλμ.), ανέφερε στον Πύργο Ελέγχου ότι είχε πρόβλημα.

Αμέσως μετά χάθηκε η επικοινωνία, ενώ το στίγμα στο ραντάρ έδειχνε αλλαγή πορείας προς το νότο. Ακολούθησε η απώλεια του σήματος και η συντριβή του αεροπλάνου στην περιοχή Χαϊμάνα.

