Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι «χάθηκε η επικοινωνία» με το τζετ στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης και άλλα τέσσερα άτομα.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος της Falcon Air, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης.

Ο εναέριος χώρος της Άγκυρας έχει κλείσει προσωρινά, με τις πτήσεις να εκτρέπονται μακριά από το αεροδρόμιο, όπως δείχνουν τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων.

Ankara's airspace has been temporarily closed. Flightradar data indicates that flights are being diverted.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχτεί τον Στρατηγό Αλ-Χαντάντ, ενώ ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας, Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, τον υποδέχτηκε επίσημα στο Αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου, κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία ως επίσημος προσκεκλημένος.

Η Hurriyet μεταδίδει ότι κοντά στην περιοχή Χαϊμάνα, νότια της Άγκυρας, ακούστηκε δυνατός θόρυβος, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Ankara'da özel jet düştü… Hava sahası kapatıldı: Libya Genelkurmay Başkanı'nın da içinde olduğu doğrulandı İlk görüntüler geldi!

Contact lost with jet carrying Libya's Chief of General Staff. A jet departing Esenboğa Airport, reportedly carrying Lt. Gen. Mohammed Ali Al-Haddad, lost contact. Earlier he met Turkish Defense Minister Yaşar Güler.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα την επίσκεψη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης στην Τουρκία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια, σε ανακοίνωσή του στο X αναφέρει ότι: «Χάθηκε η επαφή στις 8:52 μ.μ. σήμερα το βράδυ με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με σειριακό αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. για την Τρίπολη. Ελήφθη αίτημα για επείγουσα προσγείωση κοντά στη Χαϊμάνα από το αεροσκάφος.

Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla…

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών

«Η επαφή χάθηκε στις 8:52 μ.μ. με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. σήμερα το βράδυ με προορισμό την Τρίπολη.

Αίτημα έκτακτης προσγείωσης ελήφθη από το αεροσκάφος κοντά στη Χαϊμάνα. Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια.

Επιβαίνουν πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, Στρατηγού Mohammed Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ.

Το κοινό θα ενημερωθεί για τις περαιτέρω εξελίξεις».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχτεί νωρίτερα την Τρίτη τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, Στρατηγό Χαντάντ.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, υποδέχτηκε επίσημα τον Στρατηγό Αλ-Χαντάντ, ο οποίος επισκεπτόταν την Τουρκία ως προσκεκλημένος του, στο Αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Νοεμβρίου, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 20 επιβαίνοντες. Δύο ημέρες αργότερα, στις 13 Νοεμβρίου, ένα τουρκικό Canadair που συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κροατία συνετρίβη με τους δύο επιβαίνοντες να χάνουν την ζωή τους.