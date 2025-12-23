Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση 27% στον κατώτατο μισθό από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εργασίας Βεντάτ Ισιχάν.

Έτσι, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στις 28.075 τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 556 ευρώ. Ο Ισιχάν τόνισε πως «στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση απορρίπτει τις «λαϊκιστικές προσεγγίσεις της αντιπολίτευσης».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Τουρκικών Συνδικάτων, Εργκούν Αταλάι, αντέδρασε έντονα χαρακτηρίζοντας την αύξηση ανεπαρκή. Όπως δήλωσε, «δεν καλύπτει τα αιτήματά μας, είναι απαράδεκτο».

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2024 περίπου 11,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Τουρκία αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό, γεγονός που καθιστά την απόφαση αυτή ιδιαίτερα κρίσιμη για μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας.