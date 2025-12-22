Η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε την πρόταση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την παράταση της παραμονής τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη κατά 24 μήνες, έως τις αρχές του 2028. Η απόφαση προβλέπει ότι η νέα περίοδος θα ξεκινήσει από τις 2 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, η στρατιωτική αποστολή βασίζεται σε συμφωνίες με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης και συνδέεται με τα τουρκικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως η παρουσία των δυνάμεών της στη Λιβύη συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής.

Από την πλευρά του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και βουλευτής Άγκυρας, Φουάτ Οκτάι, υπογράμμισε ότι «η Γαλάζια Πατρίδα βρίσκεται μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης». Τόνισε ότι η Τουρκία «πάντα στέκεται στο πλευρό των Λίβυων», κάνοντας λόγο για «ιστορικούς δεσμούς» ανάμεσα στις δύο χώρες από τον 16ο αιώνα.

Εκ μέρους του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο αντιπρόεδρος και πρώην διπλωμάτης Ναμίκ Ταν δήλωσε ότι το κόμμα του θα στηρίξει «υπό όρους» την πρόταση. Όπως εξήγησε, η ψήφος υπέρ αφορά «την ασφάλεια των στρατιωτών και τον στόχο της ειρήνης», χωρίς όμως να σημαίνει συναίνεση «σε μια περιπετειώδη εξωτερική πολιτική».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ερκάν Ακτσάι, σημείωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται στη Λιβύη «όχι για πόλεμο αλλά για την εγκαθίδρυση ειρήνης και σταθερότητας». Συνέδεσε τη στρατιωτική παρουσία με τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις συμφωνίες που, όπως είπε, κατοχυρώνουν τα τουρκικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι «η απόφαση αποτελεί απάντηση σε όσους επιχειρούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την περιοχή».

Παρά τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για έλλειψη διαφάνειας στην πολιτική της Άγκυρας στη Λιβύη, αρκετά κόμματα υπερψήφισαν την πρόταση με το επιχείρημα της στήριξης προς τις ένοπλες δυνάμεις. Η απόφαση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία, παρατείνοντας την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη έως το 2028.