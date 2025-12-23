Δηλαδή εάν ο Παναθηναϊκός βρει και έναν ακόμα καλό ψηλό, ποιο μπορεί να είναι το ταβάνι του ; Σε ένα παιχνίδι όπου οι αντίπαλοι ψηλοί για 20-25 λεπτά έκαναν…βόλτα στο πάρκο (με 16/20 δίποντα σε ρυθμό προπόνησης) τελικά οι Πράσινοι το κατέκτησαν σημειώνοντας 92 πόντους με σχεδόν 60% στα τρίποντα (13/22) ! Το +14 της Ζαλγκίρις (46-32 στο 16’) εξανεμίστηκε σε χρόνο dt

και οι Πράσινοι που είχαν μια άμυνα γεμάτη…τρύπες, είδαν να κλείνει και να φέρνουν τα πάνω κάτω. Οι Φαρίντ (9 ριμπάουντ) και Χουάντσο (6 ριμπάουντ) ήταν οι αθόρυβοι πρωταγωνιστές κάτω από τα καλάθια, ενώ ο Οσμάν πριν αρχίσει να «πυροβολεί» (22π. με 5/6 τρίποντα) πρώτα τον «ξύπνησε» ο συμπατριώτης του ο Εργκίν Αταμάν που του μίλησε «γαλλικά» στα αποδυτήρια στο ημίχρονο θυμίζοντας του ότι ξέρει να παίξει και άμυνα.

Θυμίζουμε ότι στην κορυφαία του χρονιά (2024) ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα βάζοντας 95 πόντους στη Ρεάλ στον τελικό του Βερολίνου και 87 πόντους στον 5 ο και καθοριστικό τελικό του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ήταν η άμυνα των Πρασίνων που γύρισε τα παιχνίδια. Ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό τελικό είναι χαρακτηριστικό ότι η Ρεάλ είχε πετύχει 36 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο έχοντας στο σύνολο 8/11 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 6/7 βολές και ελάχιστα λάθη!

Κάτι ανάλογο έγινε εφέτος σε αρκετά παιχνίδια (και σε αυτό με τη Ζαλγκίρις) και σε όλα ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να γυρίσει το τσιπάκι στην άμυνα, γύρισε και ολόκληρα τα παιχνίδια και μάλιστα διψήφιες διαφορές όπως με τη λιθουανική ομάδα που βρέθηκε ακόμα και στο +14 και τελικά έφτασε και πάλι να σκοράρει 92 πόντους εκ των οποίων οι 60 σε 24 λεπτά ! Το επιθετικό ταλέντο της ομάδας του Εργκίν Αταμάν είναι κάτι παραπάνω από πλούσιο, όμως για να βρει την αυτοπεποίθησή της η επίθεση πρέπει πρώτα απ’ όλα να λειτουργεί η άμυνα και αυτό είναι που δουλεύει ιδιαίτερα ο Τούρκος τεχνικός και οι συνεργάτες του.

Πάντως το πιο θετικό στοιχείο για τον κόουτς του Παναθηναϊκού που λογικά το χάρηκε σχεδόν όσο και την ίδια τη νίκη της ομάδας του, είναι ότι απέναντι στη Ζαλγκίρις είδαμε για πρώτη φορά σε τόσο υψηλό επίπεδο απόδοσης το δίδυμο Νάν-Σόρτς και μάλιστα, το κυριώτερο, παίζοντας παρέα και όχι ξεχωριστά ο ένας από τον άλλο. Αυτό και αν είναι χριστουγεννιάτικο δώρο για το τριφύλλι.