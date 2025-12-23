Η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε μια συναρπαστική νίκη στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 72-69 για την 18η αγωνιστική της EuroLeague, χάρη στο εκπληκτικό φινάλε και την ψυχραιμία του Μπάλντουιν από τη γραμμή των βολών.

Οι δύο ομάδες διατήρησαν αμφίρροπη μάχη στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο μέρος ακολούθησαν σερί σκορ, καρφώματα και εντυπωσιακά μπλοκ, με τις αλλαγές στο προβάδισμα να συνεχίζονται μέχρι το τέλος.

Ο Μπάλντουιν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο φινάλε, σκοράροντας σε κρίσιμες στιγμές και φέρνοντας την ισοπαλία στο 69-69 με 23 δευτερόλεπτα να απομένουν. Στις τελευταίες κατοχές, οι τρεις εύστοχες βολές του χάρισαν το προβάδισμα και τελικά τη νίκη στους γηπεδούχους, καθώς ο Πάντερ αστόχησε στο τελευταίο σουτ.

Στατιστικά η Φενέρμπαχτσε είχε κορυφαίους τους Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς, ενώ για την Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Πάντερ.