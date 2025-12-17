Η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, προγραμματισμένο για τις 6 Ιανουαρίου στις 21:30 στο Palau Blaugrana, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών. Η απόφαση αφορά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση της 20ής αγωνιστικής της EuroLeague και εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων που έχουν ληφθεί για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Σύμφωνα με τον καταλανικό σύλλογο, η επιλογή αυτή σχετίζεται με λόγους ασφαλείας και ακολουθεί πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις στη φετινή διοργάνωση, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Όσον αφορά τα εισιτήρια, η Μπαρτσελόνα διευκρίνισε ότι οι κάτοχοι διαρκείας μπάσκετ για τη σεζόν 2025-2026 θα αποζημιωθούν με επιστροφή του αναλογικού ποσού για τον συγκεκριμένο αγώνα, με τη δυνατότητα συμψηφισμού του κατά την ανανέωση του εισιτηρίου τους για την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, όσοι έχουν αγοράσει μεμονωμένα εισιτήρια θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

🔵🔴 El Barça – Maccabi, a porta tancada ✅ El FC Barcelona informa que el partit corresponent a la jornada 20 de l’Eurolliga, que ens ha d’enfrontar al Maccabi Rapyd Tel Aviv al Palau Blaugrana el proper 6 de gener, es jugarà a porta tancada. ✅ Es compensarà el socis i els… — Barça Basket (@FCBbasket) December 17, 2025