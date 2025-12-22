Ένα σοβαρό περιστατικό έχει κηρυχθεί στο Shropshire μετά το άνοιγμα μιας τεράστιας καταβόθρας κάτω από ένα κανάλι στην περιοχή Χημείας του Γουίτσερτς. Η τρύπα διαστάσεων περίπου 50 επί 50 μέτρα, άρχισε να σχηματίζεται στις 4:22 π.μ., προκαλώντας τη ροή μεγάλων ποσοτήτων νερού εκτός του καναλιού.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν να διασώσουν επιβαίνοντες τριών στενών σκαφών, αφού το τμήμα του καναλιού στο οποίο ήταν αγκυροβολημένα στράγγιξε εντελώς από το νερό. Τα πληρώματα δρούσαν σε «ασταθές έδαφος και γρήγορα κινούμενο νερό» και κατάφεραν να σώσουν περισσότερους από 10 πολίτες.

Η όχθη του καναλιού κατέρρευσε, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να διαφύγουν στη γύρω περιοχή. Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να αποφύγουν την περιοχή όσο οι αρχές ανταποκρίνονται στο περιστατικό.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Αστυνομία της Δυτικής Μερσίας, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων των Δυτικών Μίντλαντς (συμπεριλαμβανομένης της HART), το Canal & River Trust, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης της τοπικής αρχής και η National Resilience.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Διασωστικής Υπηρεσίας του Shropshire δήλωσε: «Οι πυροσβέστες εργάστηκαν σε δύσκολες συνθήκες, με ασταθές έδαφος και ταχέως κινούμενα νερά. Τα πληρώματα έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή μέτρα ασφαλείας προς τις πηγές και προς τις εκβολές του ποταμού και άρχισαν να μετριάζουν τη ροή του νερού χρησιμοποιώντας σανίδες και συστήματα υδατοφρακτών».

Περίπου 12 κάτοικοι από κοντινά αγκυροβολημένα σκάφη λαμβάνουν υποστήριξη και μεταφέρονται σε κέντρο πρόνοιας στο πρώην Αστυνομικό Τμήμα του Whitchurch.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου στο Shropshire, με συντονισμό από την Ομάδα Τακτικού Συντονισμού (TCG), μετά από περιστατικό που απαιτεί πολύ μεγάλη υπερσιακή επιχειρήση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ οι κάτοικοι λαμβάνουν βοήθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: Daily Mail