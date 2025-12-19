Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στο δάνειο-«γέφυρα» που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία, καθώς και στις δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας.

«Καταρχάς έγινε εκτενέστατη συζήτηση η οποία εξέτασε και τις δύο επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμιά ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι», σημείωσε. Όπως πρόσθεσε, «το ενδεχόμενο αυτό δεν αποκλείστηκε στα συμπεράσματα τα οποία συμφωνήσαμε, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο επεξεργασίας».

«Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της, χρησιμοποιώντας το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι διαπραγματεύσεις

Αναφερόμενος στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «ουσιαστικά οι συζητήσεις ξεκινούν μόλις τώρα». Όπως είπε, έχει συμφωνηθεί μόνο η βασική αρχιτεκτονική του, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις πέραν της αρχικής τοποθέτησης της Επιτροπής σχετικά με τα ποσά και την κατανομή τους.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «υπάρχει μια κρίσιμη μάζα χωρών, φίλων της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που δεν πρόκειται να δεχτούν περικοπές στα δύο αυτά προγράμματα». Εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι σύνθετες και δύσκολες, ενώ η κυπριακή προεδρία θα παρουσιάσει σύντομα τις πρώτες προτάσεις της για την κατανομή των πόρων, με στόχο να υπάρξει συμφωνία μέσα σε έναν χρόνο.

Ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ρόλο της Ελλάδας ως «γέφυρας» στην Ανατολική Μεσόγειο, ενόψει της επίσκεψής του τη Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε τη σημασία της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παραδοσιακά διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αλλά και εξαιρετικές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή», δήλωσε. Όπως πρόσθεσε, η επίσκεψη θα δώσει την ευκαιρία να συζητηθεί η μετάβαση από τη φάση της πρώτης ανακωχής στα επόμενα στάδια του σχεδίου που έχει συμφωνηθεί, καθώς και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα.

«Το τριμερές σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ φέρνει κοντά χώρες που αποτελούν παράγοντες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επικείμενων συζητήσεων με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα.

Αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, αλλά «όχι στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας». Τόνισε ότι ενόψει των εορτών «ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί» και ότι η λειτουργία της οικονομίας πρέπει να προστατευτεί.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως η κυβέρνηση έχει εξετάσει προσεκτικά τα αιτήματα των αγροτών και έχει ικανοποιήσει πολλά από αυτά. Ωστόσο, όπως είπε, «δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε μαξιμαλισμούς που μας βγάζουν από το ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Αναφερόμενος στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί «δοκιμασία και πρόκληση για όλα τα κόμματα», καθώς διασφαλίζει ένα σύστημα «αδιάβλητων επιδοτήσεων». Όπως σημείωσε, η εξυγίανση του συστήματος έχει ήδη οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων, οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν σε παραγωγούς με πραγματική ανάγκη, όπως οι κτηνοτρόφοι και οι βαμβακοπαραγωγοί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες

Αλεξάνδρα Βουδούρη (Καθημερινή): Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε τελικά σε δάνειο-γέφυρα, βασισμένο σε κοινό δανεισμό, για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ποιες θα είναι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτής της λύσης; Και, από την άλλη πλευρά, εκτιμάτε ότι υπάρχει πλέον το πολιτικό έδαφος για μία πιο μόνιμη μορφή δημοσιονομικής αλληλεγγύης ή παραμένουμε σε ad hoc λύσεις λόγω κρίσεων;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, έγινε μία εκτενέστατη συζήτηση η οποία εξέτασε και τις δύο επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι «παγωμένοι» ρωσικοί πόροι, ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείστηκε στα συμπεράσματα τα οποία συμφωνήσαμε, αλλά το οποίο ακόμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο επεξεργασίας σε περίπτωση που καταλήξουμε σε αυτή τη λύση.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει, για το άμεσο μέλλον, τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας, όπως είπα, το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη.

Ναντίν Χαρδαλιά (ΣΚΑΪ): Καλημέρα κι από μένα, ήθελα να σταθούμε λίγο στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, κ. Πρόεδρε. Το επισημάνατε και προσερχόμενος στη Σύνοδο, οι πόροι για τη Συνοχή και για την Αγροτική Πολιτική είναι πολύ σημαντικοί για την Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο βλέπετε κάποιον κίνδυνο οι πόροι που θα χρειαστούν για την άμυνα για την Ουκρανία να «θυσιάσουν» κάποιους άλλους, που είναι σημαντικοί και για την Ελλάδα και για άλλα κράτη μέλη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νομίζω ότι προτρέχουμε λίγο, κα Χαρδαλιά. Ουσιαστικά οι συζητήσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ξεκινούν μόλις τώρα. Αυτό το οποίο επί της αρχής έχει συμφωνηθεί είναι η βασική αρχιτεκτονική του, αλλά δεν έχει γίνει καμία συγκεκριμένη πρόταση ακόμα, πέραν της αρχικής τοποθέτησης της Επιτροπής σχετικά με τα ποσά και το πώς αυτά κατανέμονται στις διάφορες κατηγορίες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ένα είναι βέβαιο και αυτό διαφάνηκε και από τη σημερινή συζήτηση: ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα χωρών -θα τους χαρακτήριζα «φίλους της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής»- που δεν πρόκειται ουσιαστικά να δεχθούν περικοπές στα δύο αυτά προγράμματα, τα οποία αποτελούν και τους βασικούς δύο πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες όλο το πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Όμως, εκτιμώ ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι σύνθετες και δύσκολες. Η Κυπριακή Προεδρία, η οποία αναλαμβάνει σε 12 ημέρες από τώρα, θα παρουσιάσει, εικάζω, τις πρώτες προτάσεις της για τις συγκεκριμένες κατανομές των πόρων και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι σε έναν χρόνο από τώρα θα μπορούμε να συμφωνήσουμε στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Νίκος Αρμένης (ΑΠΕ – MEGA): Κύριε Πρόεδρε, η χώρα μας διατηρεί παραδοσιακά σχέσεις τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον αραβικό κόσμο και φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε ως «γέφυρα» στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπετε χώρο για έναν πιο ενεργό ρόλο χωρών όπως η Ελλάδα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στάσης για τη Μέση Ανατολή; Θα συζητηθεί ο ρόλος της Ελλάδας την επόμενη μέρα στη Γάζα στις συζητήσεις που θα έχετε τη Δευτέρα στη Ραμάλα και την Ιερουσαλήμ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, θεωρώ σημαντικό ότι θα επισκεφτώ τη Δευτέρα, στα πλαίσια της τριμερούς συνάντησης Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, και τη Ραμάλα αλλά προφανώς και την Ιερουσαλήμ.

Η Ελλάδα είναι μία χώρα που παραδοσιακά διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αλλά και εξαιρετικές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, οπότε θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουμε από τη φάση της πρώτης, πολυπόθητης, ανακωχής στα επόμενα στάδια του σχεδίου, όπως αυτό τουλάχιστον έχει συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους, και να διερευνήσουμε και τον ρόλο τον οποίο μπορεί η Ελλάδα να παίξει σε αυτή την κατεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση, θέλω να επαναλάβω ότι το τριμερές σχήμα Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ φέρνει κοντά χώρες που αποτελούν, θα έλεγα, παράγοντες και πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και εκτιμώ ότι οι συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν σε αυτή τη συγκυρία, λαμβάνοντας υπόψη και το τι έχει διαμειφθεί στη Γάζα τα τελευταία χρόνια, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Μαρία Ψαρά (STAR): Κύριε Πρόεδρε, είχαμε και εδώ τρακτέρ, αλλά υπάρχουν ακόμα και στην Ελλάδα. Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους, με βάση όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για το ρεύμα, το αφορολόγητο πετρέλαιο και τις ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς. Η ερώτηση είναι: θα μπορούσε να υπάρξει μία βελτίωση στην πρόταση που έχετε ήδη παρουσιάσει σε αυτά τα ζητήματα; Και, επίσης, ανησυχείτε για τεράστιες «ουρές» και μπλόκα κατά τη διάρκεια των γιορτών;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Λέμε «ναι» στον διάλογο, λέμε «όχι», όμως -και το λέμε με κάθε τρόπο και τόνο-, στην αχρείαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας.

Έρχονται Χριστούγεννα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι κόσμος θέλει να μετακινηθεί. Άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους. Οι χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους.

Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο, και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε από την Ευρώπη.

Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω -και να επαναλάβω με κάθε τρόπο- είναι ότι η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για την οποία θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία αύριο -μάλλον σήμερα, διότι είναι ήδη 4:00 το πρωί, ώρα Ελλάδος- αποτελεί μία δοκιμασία και μία πρόκληση για όλα τα κόμματα. Αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε, ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί πραγματικά που τις δικαιούνται, οφείλουν να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μην στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο.

Ήδη αυτή η μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων, πόροι οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν, όπως έχουμε πει, στους κτηνοτρόφους μας οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στους σιτοπαραγωγούς, στους βαμβακοπαραγωγούς. Και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε, τελικά, στην πράξη αυτό το οποίο λέμε: ότι όχι απλά δεν χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά τελικά τα χρήματα αυτά τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του συστήματος θα τα καρπωθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.