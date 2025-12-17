Στην άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου προχώρησε πριν από λίγο στη Βουλή. Συγκεκριμένα, το Σώμα αποφάσισε με 227 θετικές ψήφους (σύνολο 249, 5 κατά και 17 “παρών”, να άρει την ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας μετά από δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν έγκλησης δημοσιογράφου (Βασιλική Πολύζου) για το αδίκημα της εξύβρισης εντός του μεγάρου της Βουλής, με λόγο δημόσια και μη, κατ’ εξακολούθηση που φέρεται να έχει τελεστεί στις 8 και 11 Ιουλίου του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος υποστηρίζει στη δικογραφία ότι πληρωνόταν μέσω ΜΚΟ στην οποία φέρεται να μετέχει ως εταίρος τόσο η κ. Κωνσταντοπούλου όσο και η Πλεύση Ελευθερίας, γεγονός που σχολιάστηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Νότη Μηταράκη.

«Για κάθε ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή θα κάνω 3 αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτήν την ψευδομήνυση που προέρχεται από την ΝΔ ξεκινάμε. Να κρατάτε τον λογαριασμό και όποιος καθίσταται ηθικός αυτουργός μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του», είπε από το βήμα της Ολομέλειας η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «πρόσωπα που εμφανίζονται ως ανταποκριτές τελικά είναι pay roll της κυβέρνησης. Στις 19/5/2025 εμφανίζεται ανταποκρίτρια της εφημερίδας η ΑΠΟΨΗ. Δεν επιτελεί αυτό το ρόλο. Σε στενή σχέση με τον Άδωνι Γεωργιάδη, διατηρεί σχέσεις με πρόσωπα στον τομέα της υγείας, με καταμηνύει ότι την αποκάλεσα απατεώνισσα».

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε επίσης πως η εγκαλούσα συνομίλησε με ανταποκριτή της ΕΡΤ και κατέστησε σαφές ότι εάν η πρόεδρος φερόταν έτσι σε αυτόν θα ζητούσε αυτόματα από τους τεχνικούς να κλείσουν τις κάμερες. «Ο δημοσιογράφος τα διέψευσε απολύτως σε εμένα», είπε και συνέχισε: «η ΝΔ έχει το αφήγημα ότι είναι εργαζόμενη που της οφείλονται χρήματα. Η κα Πολύζου δεν ήταν ποτέ εργαζόμενη. Ποτέ. Έχει εισπράξει μέσω μιας ΙΚΕ που είναι φάντασμα και ήταν σε αναστολή εργασιών από το ΓΕΜΗ ποσό λίγο λιγότερο από 40χιλιάδες ευρώ μέσα σε 5 μήνες. Ερευνούμε το πως έγινε αυτό. Μιλάμε για χρήματα που έχουν πάει στους λογαριασμούς αυτής της ΙΚΕ φαντάσματος. Ενθυλάκωσε μέσω εταιρίας επιλήψιμου καθεστώτος 40.000 ευρώ και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ».

