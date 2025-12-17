Την πρόθεσή της να καταθέσει αγωγές κατά του Πρωθυπουργού γνωστοποίησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή αίτημα άρσης της ασυλίας της που αφορά δικαστική αντιδικία με δημοσιογράφο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η κα Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι αποδίδει στον Πρωθυπουργό την ιδιότητα του ηθικού αυτουργού των μηνύσεων και αγωγών που, σύμφωνα με την ίδια, έχουν κατατεθεί εναντίον της από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, για κάθε σχετική δικαστική ενέργεια που στρέφεται εις βάρος της, προτίθεται να καταθέτει αγωγές κατά του κ. Μητσοτάκη.

Παράλληλα, έκανε λόγο για συκοφαντική, κατά την άποψή της, διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η μηνύτριά της έχει λάβει ποσά μέσω ΥΚΕ, τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ανέρχονται συνολικά σε περίπου 40.000 ευρώ σε διάστημα πέντε μηνών, ενώ διεκδικούνται επιπλέον 20.000 ευρώ.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, απηύθυνε ερωτήματα προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με ΜΚΟ, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, συνδέεται με την ίδια και το κόμμα της. Τα ερωτήματα αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα οικονομικά στοιχεία και τους χρηματοδότες της ΜΚΟ, καθώς και το αν τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες χρηματοδότησης και δήλωσης στις αρμόδιες αρχές.

Μετά την τοποθέτηση της κας Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια, πηγές της Νέας Δημοκρατίας ανέφεραν ότι δεν υπήρξε απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ.