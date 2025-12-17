«Είμαστε σε μεγάλο σοκ. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Πρέπει να σεβαστούμε ότι στο θέμα υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Και το δικό μου και το παιδί της άλλης οικογένειας. Είναι καλά η κόρη μου στην υγεία της και αυτό είναι το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση για την οικογένειά μας».

Το αδιανόητο αυτό περιστατικό ήρθε να προστεθεί σε μία μακρά λίστα κρουσμάτων ακραίας βίας, με πρωταγωνιστές μικρούς μαθητές και μαθήτριες.

«Τα υπουργεία βλέπουν και ακούνε τι γίνεται. Η Αστυνομία εδώ είναι, επίσης. Στο τμήμα μάς ενημέρωσαν για τα προηγούμενα παρόμοια περιστατικά της 16χρονης. Ότι δηλαδή είχε μαχαιρώσει και άλλες φορές παιδιά. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Το παιδί μου προσπαθεί να συνέλθει», πρόσθεσε.

«Το έκανε για να μην την πουν σπασικλάκι»

Είχε παραβατική συμπεριφορά και η λύση που είχαν βρει οι ιθύνοντες για την 16χρονη μαθήτρια ήταν να αλλάζει σχολεία. Μία εβδομάδα πριν, είχε απομακρυνθεί από το προηγούμενο σχολείο, πάλι για τους ίδιους λόγους.

Αποτέλεσμα, την πρώτη κιόλας μέρα, να μαχαιρώσει μία μαθήτρια στην κοιλιά και το χέρι.

Η 16χρονη, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, δηλώνει μετανιωμένη. Όπως είπε σε μία φίλη της, όταν άκουσε την 14χρονη να μιλά με άσχημα λόγια για εκείνην, θόλωσε.

«Γενικά η φίλη μου δεν τσακώνεται χωρίς λόγο. Μόνο αν την προκαλέσουν και την βρίσουν και της μιλήσουν άσχημα. Δεν είναι άνθρωπος που θα κάτσει να τσακωθεί χωρίς λόγο. Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Το μετάνιωσε αυτό που έκανε. Δεν ήθελε να το κάνει. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος να βγάζει μαχαίρια και να μαχαιρώνει».

Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιον λόγο ένα 16χρονο κορίτσι κουβαλούσε μαχαίρι «πεταλούδα» μέσα σε σχολείο.

Εξίσου σοκαριστική και προβληματική είναι και η παραδοχή της ίδιας της 16χρονης ότι προτίμησε να μαχαιρώσει μία συμμαθήτριά της παρά να απευθυνθεί στον διευθυντή του σχολείου.

«Είπε ‘αν πάω διευθυντή και το πω θα με κοροϊδέψουν πάρα πολύ οι εξωσχολικοί. Δεν ξέρεις πώς πάει. Κοίτα το σπασικλάκι’», δήλωσε η μητέρα της.

Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές στο Γυμνάσιο

Πριν καν ξημερώσει, οι δύο διευθυντές μαζί με κάποιους γονείς αποφάσισαν να σπάσουν την αλυσίδα προκειμένου να επαναλειτουργήσει το σχολείο που τελούσε υπό κατάληψη στην Κυψέλη.

Για λίγο επικράτησε αναστάτωση όταν δύο ανήλικοι, ο ένας εξωσχολικός, επιχείρησαν να κλειδώσουν με λουκέτο τους διευθυντές μέσα. Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία και το σχολείο άνοιξε κανονικά.

Η 14χρονη αναρρώνει και αναμένεται να επιστρέψει στο σχολείο όταν οι γιατροί το επιτρέψουν.