Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, ο Εργκίν Αταμάν φάνηκε εξοργισμένος και επικεντρώθηκε στην ατμόσφαιρα της Ulker Sport Arena.

Ο Τούρκος προπονητής ανέφερε ότι «10.000 αμόρφωτοι φώναζαν υβριστικά στην 87χρονη μορφωμένη μητέρα του», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως οι παίκτες του Παναθηναϊκού ευστόχησαν στα καθοριστικά σουτ και κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη.

Με το πέρας του αγώνα ο Αταμάν είπε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά 10 χιλιάδες αμόρφωτοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε άρχισαν να βρίζουν την 87χρονη μορφωμένη μητέρα μου. Μετά από αυτό ο Θεός μας βοήθησε, οι παίκτες άρχισαν να βάζουν τα σουτ τους και παίξαμε επιθετικά στην άμυνα. Αυτό είναι, αλήθεια λυπάμαι για τα συνθήματα από αυτούς τους αμόρφωτους».

Ergin Ataman: “On bin Fenerbahçe taraftarı 87 yaşındaki anneme küfür etti. Çok mutsuzum. Bu eğitimsiz insanlar benim anneme böyle bir tezahürat yaptı. Biz basketbol oynuyoruz, bu adil değil. Çok mutsuzum.” pic.twitter.com/fXKMXfTdjt — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) December 16, 2025