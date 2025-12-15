Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκληρώνει την προετοιμασία του στην Κωνσταντινούπολη ενόψει της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague, ωστόσο ένα απρόοπτο ήρθε να δυσκολέψει τα πλάνα του Εργκίν Αταμάν.

Κατά τη διάρκεια της απογευματινής προπόνησης της Δευτέρας (15/12), ο Κέντρικ Ναν γύρισε τον αστράγαλό του και αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα, έπειτα από μόλις δέκα λεπτά συμμετοχής. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα, με το τεχνικό επιτελείο να διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συμμετοχή του.

Ο προπονητής των «πρασίνων», μιλώντας σε τουρκικό Μέσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα καταφέρει να δώσει το «παρών» απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, παρά το πρόβλημα που προέκυψε στον αστράγαλο.

Στον αντίποδα, θετικά είναι τα νέα για τον Τζέντι Οσμάν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Αταμάν, παρότι προέρχεται από μεγάλο αγωνιστικό διάστημα απουσίας.