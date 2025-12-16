Ο Παναθηναϊκός AKTOR έβαλε φρένο στο σερί έξι νικών της Φενέρμπαχτσε στην EuroLeague το βράδυ της Τρίτης (16/12).

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν εξαιρετική τέταρτη περίοδο, ανέτρεψαν διαφορά 7 πόντων (57-50 στο 30′) και πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη με 81-77 απέναντι στην πρωταθλήτρια της διοργάνωσης.

Καθοριστικό ρόλο στο φινάλε είχαν τα καλάθια του Χουάντσο Ενρανγκόμεθ στην αρχή της τελευταίας περιόδου, οι σωστές επιλογές του Κώστα Σλούκα, οι κρίσιμες βολές του Κέντρικ Ναν, αλλά και ένα επιτυχημένο challenge από τον Εργκίν Αταμάν.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 10-6 (5-2 εντός και 5-4 εκτός έδρας), ενώ η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποχώρησε στο 9-6 (6-3 εντός και 3-3 εκτός), έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο.