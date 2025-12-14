Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το βράδυ του Σαββάτου ένα από τα δεκάδες σημεία στην Αθήνα όπου η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους σε οδηγούς για κατανάλωση αλκοόλ και άλλες παραβάσεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν σε υπηρεσία, τους συνεχάρη για το έργο τους και τους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Κάνετε σπουδαία δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά στους ένστολους.

Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθούν οι αστυνομικοί προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ένας οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ και σε ποιο βαθμό. Παράλληλα, πληροφορήθηκε για τα επόμενα βήματα που εφαρμόζονται όταν κάποιος ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο, ενώ δοκίμασε και ο ίδιος τη διαδικασία του αλκοτέστ. «Εδώ στην κυριολεξία σώζουμε ζωές», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ενίσχυση των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) έχουν ενισχυθεί με 100 νέα στελέχη από τα τέλη Οκτωβρίου. Εκτός από τις τακτικές δράσεις για την οδική ασφάλεια, πραγματοποιούν πλέον ειδικές επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Η αυξημένη αυτή δραστηριότητα έχει οδηγήσει σε διπλασιασμό των ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση στην Αττική, ιδιαίτερα τα τριήμερα.

Αύξηση των ελέγχων και των θετικών αποτελεσμάτων

Η ενίσχυση των ΟΕΠΤΑ επιτρέπει στην Αστυνομία να διατηρεί συνεχή και ενισχυμένη παρουσία στους δρόμους, κυρίως τις ώρες αυξημένου κινδύνου. Η δράση αυτή εντάσσεται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την οδική ασφάλεια και την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που προβλέπει αυστηρότερες ποινές για υπότροπους παραβάτες.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το 11μηνο του έτους ελέγχθηκαν για μέθη στην Αττική περισσότερα από 285.500 άτομα, αριθμός αυξημένος κατά 116,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από αυτούς, σχεδόν 10.300 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί στο αλκοτέστ, ποσοστό αυξημένο κατά 5,2% σε σύγκριση με το περσινό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου.