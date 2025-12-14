Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13 Δεκεμβρίου 2025) ένα από τα πολλά σημεία στην Αθήνα όπου η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί ελέγχους αλκοτέστ σε οδηγούς. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., τους συνεχάρη για το έργο τους και τους ευχαρίστησε για την αφοσίωση και την προσφορά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μαζί του βρέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι δύο άνδρες ενημερώθηκαν για τη διαδικασία που ακολουθούν οι αστυνομικοί στους ελέγχους, καθώς και για τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται όταν ένας οδηγός βρεθεί πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ.

Οι ένστολοι εξήγησαν ότι οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) έχουν ενισχυθεί με 100 νέα στελέχη από τα τέλη Οκτωβρίου. Πέρα από τις τακτικές δράσεις για την οδική ασφάλεια, πραγματοποιούν πλέον ειδικές επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, γεγονός που έχει οδηγήσει σε διπλασιασμό των ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού στην Αττική.

Η ενίσχυση των ΟΕΠΤΑ επιτρέπει στην Αστυνομία να διατηρεί αυξημένη παρουσία στους δρόμους, ιδιαίτερα τις ώρες υψηλού κινδύνου. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τους υπότροπους παραβάτες.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, οι έλεγχοι για μέθη το πρώτο ενδεκάμηνο του 2025 ξεπέρασαν τις 285.500, καταγράφοντας αύξηση 116,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Από αυτούς, σχεδόν 10.300 αλκοτέστ βρέθηκαν θετικά, ποσοστό αυξημένο κατά 5,2% σε σύγκριση με πέρυσι.