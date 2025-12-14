Ανοιχτά εμπορικά καταστήματα υποδέχθηκαν από τις 11:00 το πρωί τους καταναλωτές στην Αθήνα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η αγορά κινείται με αυξημένους ρυθμούς, καθώς οι πολίτες εκμεταλλεύονται τη σημερινή ημέρα για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Η κίνηση στην οδό Ερμού και στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, με πλήθος κόσμου να κατεβαίνει στο κέντρο για αγορές ή βόλτα. Οι εμπορικοί σύλλογοι εκτιμούν ότι η κίνηση θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές.

Η εικόνα στην αγορά είναι μικτή. Κάποιοι καταναλωτές προχωρούν ήδη στις πρώτες αγορές τους, κρατώντας τσάντες από γνωστά καταστήματα, ενώ άλλοι περιορίζονται σε έρευνα αγοράς, συγκρίνοντας τιμές και προσφορές στις βιτρίνες πριν αποφασίσουν.

Παράλληλα, ο καλός καιρός και η εορταστική ατμόσφαιρα οδήγησαν πολλούς στο να συνδυάσουν την έξοδο για ψώνια με μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο, απολαμβάνοντας τον στολισμό και τα φωταγωγημένα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 16:00, ενώ σε ορισμένα πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ η λειτουργία τους θα επεκταθεί έως τις 18:00 ή και τις 20:00, ανάλογα με την πολιτική κάθε επιχείρησης. Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις μεσημεριανές ώρες.