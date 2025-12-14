Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινείται πλέον η αγορά, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας εφαρμόζεται το εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις Κυριακές πριν από την Πρωτοχρονιά, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες ευκαιρίες για τις αγορές τους.

Σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού προγράμματος, τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν περίπου από τις 11:00 έως τις 16:00, με ορισμένες αλυσίδες ή πολυκαταστήματα να επεκτείνουν το ωράριό τους έως τις 20:00.

Οι έμποροι προσδοκούν ότι το διευρυμένο ωράριο θα αποτελέσει «ανάσα» για τον τζίρο της περιόδου, καθώς η φετινή χριστουγεννιάτικη αγορά φαίνεται να συνοδεύεται από μια δειλή, αλλά υπαρκτή, μεταστροφή κλίματος. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, οι δείκτες αισιοδοξίας παρουσιάζουν μικρή, αλλά θετική μεταβολή.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θάνος Μαύρος, εταίρος της EY Ελλάδος και επικεφαλής του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων και Λιανεμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, «μετά από πέντε χρόνια έντονης οικονομικής αβεβαιότητας, βλέπουμε τα πρώτα δειλά σημάδια ανάκαμψης της αισιοδοξίας και εκτόνωσης της πίεσης στην κατανάλωση».

Αλλαγή στάσης και προτεραιοτήτων των καταναλωτών

Η έρευνα δείχνει ότι φέτος περισσότεροι καταναλωτές εκτιμούν πως η οικονομική τους κατάσταση θα βελτιωθεί τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, μειώνεται σημαντικά το ποσοστό όσων σκοπεύουν να περιορίσουν τα χριστουγεννιάτικα έξοδα, ενώ αυξάνεται —από 4% σε 13%— εκείνων που σχεδιάζουν να ξοδέψουν περισσότερα, με τη νεότερη γενιά να πρωτοστατεί.

Παρά τη βελτιωμένη διάθεση, η εμπιστοσύνη παραμένει ο μεγάλος «πονοκέφαλος» της αγοράς. Όπως σημειώνει ο κ. Μαύρος, «οι καταναλωτές αναζητούν διαφάνεια και ξεκάθαρες πρακτικές. Θέλουν να ξέρουν τι αγοράζουν, πώς παράγεται και αν η τιμή είναι πραγματικά αυτή που πρέπει».

Σύμφωνα με την έρευνα, το αυξημένο κόστος ζωής και τα προσωπικά οικονομικά εξακολουθούν να απασχολούν έντονα το 64% και 56% των συμμετεχόντων αντίστοιχα. Ωστόσο, για πρώτη φορά, το ποσοστό όσων αναμένουν βελτίωση των οικονομικών τους (27%) ξεπερνά εκείνους που προβλέπουν επιδείνωση (25%).

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται και στις προθέσεις δαπανών. Πέρυσι, το 36% των πολιτών δήλωνε ότι θα ξόδευε λιγότερα, ενώ φέτος το ποσοστό μειώνεται στο 24%. Αντίθετα, το 13% σχεδιάζει αυξημένες δαπάνες, ποσοστό που φτάνει το 26% στους νέους 18-29 ετών.

Προτεραιότητες και αξίες στη χριστουγεννιάτικη κατανάλωση

Τα τρόφιμα και ποτά (61%) και τα ρούχα και αξεσουάρ (58%) παραμένουν στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων καταναλωτών. Αντίθετα, οι εμπειρίες, όπως έξοδος για φαγητό ή συναυλίες, συγκεντρώνουν χαμηλότερη προτεραιότητα (35%).

Περισσότεροι από τους μισούς (53%), κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, δηλώνουν ότι θα περάσουν τις γιορτές στο σπίτι με οικογένεια ή φίλους, ενώ το 41% σκοπεύει να αγοράσει δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η ανάγκη για ενίσχυση της εμπιστοσύνης αποτυπώνεται σε όλα τα ευρήματα της έρευνας. Οι καταναλωτές ζητούν σαφείς πληροφορίες για την προέλευση και τις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό επιλέγει με βάση τις αξίες και τη βιώσιμη πολιτική των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα οι καταναλωτές της Gen Z αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ευθυγράμμιση των αξιών της μάρκας με τον δικό τους αξιακό κώδικα. Παράλληλα, οκτώ στους δέκα (79%) αναγνωρίζουν το φαινόμενο της shrinkflation, δηλαδή τη μείωση της ποσότητας χωρίς ανάλογη μεταβολή της τιμής.

Η εμπιστοσύνη στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που σχετίζονται με οικονομικά δεδομένα παραμένει περιορισμένη, ενώ σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (45%) αμφισβητούν την εγκυρότητα των εκπτώσεων σε περιόδους όπως η Black Friday και η Cyber Monday.

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας

Στην Αθήνα και τον Πειραιά τα καταστήματα λειτουργούν:

Καθημερινές: 09:00 – 21:00

Σάββατα: 09:00 – 16:00

Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Παραμονές 24 και 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Στη Θεσσαλονίκη:

Καθημερινές: 10:00 – 21:00

Σάββατα: 10:00 – 18:00

Κυριακές: 11:00 – 18:00

Παραμονές: 10:00 – 18:00

Το ωράριο είναι προτεινόμενο και προαιρετικό, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να αποφασίζει εντός του νόμιμου πλαισίου λειτουργίας (καθημερινές έως 21:00 και Κυριακές 11:00-20:00).

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και την 1η Ιανουαρίου.