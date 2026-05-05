Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, φτάνοντας τους 21-23 βαθμούς στα νησιά και τους 24-26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη Θράκη 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, που από το απόγευμα στρέφονται σε νότιους-νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, με δυτικούς-βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, που από το απόγευμα στρέφονται σε νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 6 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Πιθανές ασθενείς βροχές στα βορειοδυτικά το πρωί και στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι. Η ορατότητα περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Πέμπτη 7 Μαΐου 2026: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με πιθανότητα ασθενών βροχών έως το μεσημέρι. Περιορισμένη ορατότητα στα βόρεια το πρωί. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026: Νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα περιορισμένη στα βόρεια και ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία με μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

Σάββατο 9 Μαΐου 2026: Νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπόλοιπα σχεδόν αίθριος καιρός. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη και οι συνθήκες ευνοούν εκ νέου τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι αρχικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ, που από το μεσημέρι στρέφονται σε βόρειους-βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία ανεβαίνει περαιτέρω, πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.