Ανοιχτά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων, ωστόσο ένας σημαντικός κλάδος του λιανεμπορίου επιλέγει διαφορετική στάση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ), τα κρεοπωλεία θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Όπως τονίζεται, «ο πρωτογενής τομέας πλήττεται και απαξιώνεται συστηματικά, γεγονός που αυξάνει το κόστος επιβίωσης για όλους και επηρεάζει άμεσα ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων».

Αντίθετα, τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά τόσο αυτήν την Κυριακή (14/12) όσο και τις επόμενες δύο (21 και 28/12), στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου. Το προτεινόμενο πρόγραμμα προβλέπει διευρυμένη λειτουργία τις καθημερινές και τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου το ωράριο θα κυμαίνεται από 11:00 έως 16:00 ή 18:00, ανάλογα με την ημερομηνία.

Όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, δηλαδή στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και την Πρωτοχρονιά και τη 2η Ιανουαρίου.

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο