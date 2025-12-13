Αλεξάντερ Λουκασένκο προχώρησε στην αποφυλάκιση 123 κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και ο ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αλές Μπιαλιάτσκ, βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης. Η απόφαση ανακοινώθηκε έπειτα από διήμερες συνομιλίες του Λευκορώσου προέδρου με απεσταλμένο του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία στη Λιθουανία.

Μεταξύ των αποφυλακισθέντων περιλαμβάνονται και πέντε Ουκρανοί πολίτες, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ουάσινγκτον για τη διαμεσολάβηση και τη συμβολή της στην επίτευξη της συμφωνίας που οδήγησε στην απελευθέρωσή τους.

“Χάρη στον ενεργό ρόλο των ΗΠΑ και τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών μας, περίπου 100 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πέντε Ουκρανών, έχουν τώρα απελευθερωθεί”, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε ακόμη ότι έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες πληροφοριών να επικεντρωθούν στην επίτευξη νέας συμφωνίας για την απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που κρατούνται στη Ρωσία, πριν από την έλευση του νέου έτους.

Η Ρωσία και η Ουκρανία συνεχίζουν να πραγματοποιούν τακτικές ανταλλαγές αιχμαλώτων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, στο πλαίσιο προσπαθειών για αποκλιμάκωση και ανθρωπιστική συνεργασία.