Ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok έγινε η αφορμή να βρεθεί ξανά ο Βαλάντης στο επίκεντρο συζήτησης στα social media. Στο απόσπασμα ο τραγουδιστής φαίνεται να φτύνει πάνω στη σκηνή και να διακόπτει το πρόγραμμα, ζητώντας από τους μουσικούς του να σταματήσουν για να τραγουδήσει a cappella.

Η στάση του προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, με τον ίδιο να τοποθετείται δημόσια μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Αυτό που έφτυσα ήταν μια τσίχλα» είπε, θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο για μια προσβλητική πράξη. Παραδέχτηκε ότι ο τρόπος που αντέδρασε στη σκηνή δεν τον αντιπροσωπεύει και πως, βλέποντας ο ίδιος το βίντεο, προβληματίστηκε.

«Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα, τον εκνευρισμό μου», πρόσθεσε.