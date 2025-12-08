Σε νέο χτύπημα κατά της κυβέρνησης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, συνεχίζοντας τη δημόσια τοποθέτησή του για τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Σαμαράς, προσερχόμενος σε εκδήλωση με θέμα «Η Κρίση της Δημοκρατίας», απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί: «Το σίγουρο είναι πως όσοι είναι στα αγροτικά μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι, σε προηγούμενη δήλωσή του, ο πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είχε αναφερθεί εκτενώς στις κινητοποιήσεις των αγροτών, υπογραμμίζοντας ότι «οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα». Όπως είχε σημειώσει, «χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας και όχι αφανισμός των παραγωγών μας».

Οι προηγούμενες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά

Σε εκείνη τη δήλωση, ο κ. Σαμαράς είχε καλέσει την κυβέρνηση να αντιληφθεί πως «δεν είναι όλα επικοινωνία, υπάρχει και η κοινωνία». Είχε προσθέσει ότι οι αγρότες αγωνιούν «για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους, δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους», ενώ κατηγόρησε το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» για γραφειοκρατία που επιβαρύνει τον αγροτικό κόσμο.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε επισημάνει επίσης ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται στην Ελλάδα, αλλά «σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «έπρεπε να αντισταθεί και όχι να στρέφει τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης».

Κλείνοντας, είχε προειδοποιήσει πως «αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο ελληνικός λαός, εκτός των άλλων και με νέα κύματα ακρίβειας». Ο κ. Σαμαράς είχε καταλήξει με τη φράση: «Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα. Με την ύπαιθρο ερημωμένη, η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη».