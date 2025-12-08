Τις τελευταίες ημέρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα έχουν εντείνει τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας αποκλεισμούς δρόμων, τελωνείων και άλλων σημαντικών σημείων. Οι δράσεις τους στοχεύουν στην ανάδειξη των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν

Ένταση με αγρότες στο Ηράκλειο: Πετροπόλεμος και χημικά έξω από το αεροδρόμιο

Η Αστυνομία απάντησε με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην επιμονή των συγκεντρωμένων να πλησιάσουν πιο κοντά στο Αεροδρόμιο Ηράκλειου, ξεκίνησαν μικροσυμπλοκές, με πετροπόλεμο και χρήση χημικών.

Παρά τις διαπραγματεύσεις, η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι αγρότες προσπάθησαν να παραβιάσουν τον αστυνομικό κλοιό. Η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών και κρότου λάμψης, ενώ οι αγρότες πέταξαν πέτρες και η κατάσταση ήταν τεταμένη για αρκετά λεπτά.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως οι οικονομικές και παραγωγικές συνθήκες τους οδηγούν μακριά από τις περιουσίες τους, δημιουργώντας, όπως υπογραμμίζουν, «όρους κατάρρευσης».

«Είναι θέμα επιβίωσης», πρόσθεσε ο κ. Μανουράς, επισημαίνοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει εντός της ημέρας για τη συνέχεια των δράσεων και την κατεύθυνση των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το Creta24, στην οδό Σενετάκη υπάρχει οδόφραγμα από τους αστυνομικούς, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να δηλώνουν πως θα φτάσουν στο αεροδρόμιο με κάθε τρόπο, προκειμένου να προχωρήσουν στον αποκλεισμό.

Ένταση στα Χανιά αγρότες βανδίλισαν περιπολικό

Στα Χανιά, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στον κόμβο της Σούδας και κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» με στόχο τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του. Η αστυνομία απέκλεισε τον δρόμο προς τον αερολιμένα μετά τον κυκλικό κόμβο Παζινού, διασφαλίζοντας την πρόσβαση από το Καμπάνι, με παρουσία κλούβας και ΜΑΤ.

Κατά την άφιξη των αγροτών, οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις Αρχές δεν καρποφόρησαν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν επεισόδια: οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και οι αγρότες απάντησαν με πετροπόλεμο, σύμφωνα με την ΕΡΤ βανδάλισαν ένα περιπολικό.

Τρακτέρ έξω από το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Τι απαντά ο Υπουργός

Κάλεσμα στους αγρότες να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στην ΕΡΤ, θέτοντας ως προϋπόθεση “να υπάρχει κάποια ομάδα εκπροσώπων των αγροτών και μια συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων”.

Επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναδειχθεί ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο, κάτι που είναι απαραίτητο για μια ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Ο αρμόδιος υπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού των ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια, ενώ για το πρόγραμμα “Γαία” ανέφερε ότι αναζητείται τρόπος επέκτασης.

Στάθηκε στην κλιματική κρίση και στις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, κάτι που παρατηρείται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ενώ μιλώντας για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές είπεπως σχετίζονται με τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι πλέον “μπαίνουμε σε περίοδο κανονικότητας“.

Αναφερόμενος στις πληρωμές υπενθύμισε ότι ήδη έχουν καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και τέσσερα ακόμη προγράμματα, ενώ εντός της εβδομάδας ξεκινούν νέες πληρωμές με πρώτο το Μέτρο 23.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρωθεί και διαβεβαίωσε τους πραγματικούς αγρότες “δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα”, ενώ τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά “θα επιστρέψουν στους έντιμους παραγωγούς”.

Τέλος, για το κόστος παραγωγής, τόνισε ότι για πρώτη φορά έχει θεσμοθετηθεί επιστροφή του 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, με επιπλέον 50% ενίσχυση ανά δικαιούχο, σύμφωνα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και τόνισε ότι εξετάζεται η παράταση της χαμηλής τιμής στο αγροτικό ρεύμα για τα επόμενα χρόνια.

Στην Αθηνών – Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποσύρουν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους.

Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους.

Σε λίγη ώρα θα γίνει η γενική συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία των Ευζώνων, Προμαχώνα, Εξοχής και Νίκης

Πολύωροι αποκλεισμοί έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «το απόγευμα αναμένεται να ξανακλείσουμε το τελωνείο από τις 18.00 μέχρι και αργά το βράδυ, απόφαση που θα “κλειδώσει” σε νέα μας γενική συνέλευση εντός της ημέρας». Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό εννέα ωρών (μέχρι τις 21.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 11 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα, ενώ είναι σίγουρο ότι από αύριο θα υπάρχει σοβαρή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους».

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων σε Δυτική Μακεδονία

Σε πολύωρο αποκλεισμό, προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι. «Δεν αποκλείεται η κινητοποίησή μας να διαρκέσει μέχρι και το βράδυ», επισημαίνει μέλος της συντονιστικής τους επιτροπής.

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Για σήμερα έχουν προγραμματίσει, επίσης, τον συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων Δυτικής Μακεδονίας του ΕΛΓΑ και θα απευθύνουν κάλεσμα στους φορείς για κοινή σύσκεψη στον χώρο του μπλόκου ώστε να αποφασιστεί γενική απεργία και να οριστεί η μέρα.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Κλειστή η Εθνική Οδός στο ύψος της Νίκαιας

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο σημείο, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Οι διαμαρτυρίες στο μπλόκο της Νίκαιας περνούν σε νέα φάση, μετά την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των αγροτών για σειρά νέων κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τις 5:00 το απόγευμα έως τις 7:00 το βράδυ, εφαρμόζεται το κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια των αγροτών να ασκήσουν επιπλέον πίεση προς την πολιτεία και να αναδείξουν με πιο έντονο τρόπο τα αιτήματά τους.

Αγρότες σε επιφυλακή σε όλη τη Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου. Τα σημεία ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ, ενώ οι συμμετέχοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την επιβίωση και την παραμονή τους στον τόπο τους.

Καθημερινά στα μπλόκα πραγματοποιούνται συσκέψεις και συζητήσεις για την οργάνωση της δράσης, ενώ έχουν στηθεί σκηνές ανάμεσα στα τρακτέρ. Σωματεία, σύλλογοι και φορείς επισκέπτονται τους αγρότες, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους πέρα από τα ψηφίσματα συμπαράστασης.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο. Από χθες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Άρτας έκλεισαν στην Ιόνια Οδό τον κόμβο στο Πέτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μαζί τους ήταν εκπρόσωποι φορέων. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτηρίους δρόμους.

Στο νομό Ιωαννίνων, μετά τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι με τα τρακτέρ επέστρεψαν στο Καλπάκι όπου έχουν στήσει μπλόκο εδώ και μια εβδομάδα.

Επίσης, παραμένουν τα τρακτέρ στον Λούρο από τους αγρότες της Πρέβεζας, ενώ στην Ηγουμενίτσα την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει συγκέντρωση στις 11 το πρωί και στη συνέχεια πορεία με τρακτέρ προς το λιμάνι εξωτερικού όπου αναμένεται να στήσουν μπλόκο οι αγρότες.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στη Δυτική Ελλάδα

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αποκλεισμούς δρόμων και νέες συγκεντρώσεις που επεκτείνονται σε όλη την περιοχή. Από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανοίξουν μεθαύριο, Τετάρτη, τα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.

Στη Ναυπακτία και τη Δωρίδα, οι αγρότες έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στη γέφυρα του Μόρνου, όπου πραγματοποιήθηκε ήδη ο πρώτος συμβολικός αποκλεισμός. Αντίστοιχη κινητοποίηση σημειώθηκε και στη γέφυρα του Ευήνου, από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Μεσολογγίου. Παράλληλα, κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στη Βόνιτσα και το Άκτιο, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους.

Αχαΐα: Συγκεντρώσεις και αποκλεισμοί δρόμων

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Στην Αιγιάλεια, έχει στηθεί μπλόκο στη γέφυρα του Σελινούντα στο Αίγιο, όπου καθημερινά πραγματοποιούνται ολιγόωροι αποκλεισμοί του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Κορίνθου.

Επιπλέον, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Δήμο Ερυμάνθου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί στην περιοχή Κουρλαμπά, ακολουθούμενη από αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κινητοποιήσεις και στη Στερεά Ελλάδα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Κεντρική Ελλάδα, ενισχύοντας τα μπλόκα με νέα τρακτέρ και συντονίζοντας τις δράσεις τους. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να φέρουν ακόμη πιο εκτεταμένους αποκλεισμούς σε βασικούς οδικούς άξονες.

