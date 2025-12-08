Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, με αγρότες και κτηνοτρόφους να συνεχίζουν τον αγώνα τους με μπλόκα και αποκλεισμούς σε βασικούς οδικούς άξονες και τελωνεία.

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει παραμένουν οι παραγωγοί της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προχωρώντας κανονικά, και σε συντονισμό μεταξύ τους, στο πρόγραμμα των αποκλεισμών στα κομβικά σημεία όπου έχουν εγκατασταθεί. Οι συνεχείς συνελεύσεις στα κατά τόπους μπλόκα διαμορφώνουν τον ρυθμό της κλιμάκωσης, ενώ το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, συνάντηση εκπροσώπων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο, στο πλαίσιο της έντασης των κινητοποιήσεων, να συζητήσουν νέες προτάσεις και τα επόμενα βήματά τους.

Τα αγροτικά μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, στη θέση τους βρίσκονται αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, βάζοντας φρένο έτσι στους παραγωγούς να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου επιχειρούν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο. «Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε και έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και συμπληρώνει: «το να στήσουμε και το δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου είναι θέμα συμβολισμού και δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας».

Στο μεταξύ, σήμερα αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στον χώρο όπου διεξάγεται από τις 11 το πρωί η έκτακτη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), με στόχο να επιδώσουν το ψήφισμα διαμαρτυρίας και θέσεών τους, ενώ το ίδιο θα πράξουν και στις 18.00, οπότε στο κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης θα πραγματοποιηθεί συνέλευση των εκπροσώπων των εργατικών σωματείων της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι στο μπλόκο βρίσκονται παραγωγοί από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά και από διάφορες περιοχές του νομού Χαλκιδικής. Στις 16:00, σήμερα, στο σημείο αναμένονται διανομείς με τα μηχανάκια τους, οι οποίοι χθες το βράδυ ανακοίνωσαν μοτοπορεία συμπαράστασης προς τους αγρότες, ξεκινώντας από τη συμβολή Καραμανλή με Μπότσαρη και καταλήγοντας στα «Πράσινα Φανάρια».

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι, θα προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, η γενική τους συνέλευση αποφάσισε το κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.00 και για ένα δίωρο, ενώ δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διευρυνθεί.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας. Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους. Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνας, δεν αποκλείεται να μεταβούν και σήμερα για συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία των Ευζώνων, Προμαχώνα, Εξοχής και Νίκης

Πολύωροι αποκλεισμοί έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «το απόγευμα αναμένεται να ξανακλείσουμε το τελωνείο από τις 18.00 μέχρι και αργά το βράδυ, απόφαση που θα “κλειδώσει” σε νέα μας γενική συνέλευση εντός της ημέρας». Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό εννέα ωρών (μέχρι τις 21.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 11 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα, ενώ είναι σίγουρο ότι από αύριο θα υπάρχει σοβαρή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους».

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων σε Δυτική Μακεδονία

Σε πολύωρο αποκλεισμό, προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι. «Δεν αποκλείεται η κινητοποίησή μας να διαρκέσει μέχρι και το βράδυ», επισημαίνει μέλος της συντονιστικής τους επιτροπής.

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Για σήμερα έχουν προγραμματίσει, επίσης, τον συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων Δυτικής Μακεδονίας του ΕΛΓΑ και θα απευθύνουν κάλεσμα στους φορείς για κοινή σύσκεψη στον χώρο του μπλόκου ώστε να αποφασιστεί γενική απεργία και να οριστεί η μέρα.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Κλειστή η Εθνική Οδός στο ύψος της Νίκαιας

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο σημείο, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Οι διαμαρτυρίες στο μπλόκο της Νίκαιας περνούν σε νέα φάση, μετά την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των αγροτών για σειρά νέων κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τις 5:00 το απόγευμα έως τις 7:00 το βράδυ, εφαρμόζεται το κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια των αγροτών να ασκήσουν επιπλέον πίεση προς την πολιτεία και να αναδείξουν με πιο έντονο τρόπο τα αιτήματά τους.

Νέες μορφές δράσης και συντονισμός

Η συνέλευση αποφάσισε τη συνέχιση και τη διεύρυνση των κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα, οι αγρότες απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε σωματεία, συλλόγους και φορείς του νομού Λάρισας για συμμετοχή σε πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας. Στόχος είναι η ενημέρωση για την πορεία των κινητοποιήσεων και ο συντονισμός για την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα.

Αγρότες σε επιφυλακή σε όλη τη Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου. Τα σημεία ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ, ενώ οι συμμετέχοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την επιβίωση και την παραμονή τους στον τόπο τους.

Καθημερινά στα μπλόκα πραγματοποιούνται συσκέψεις και συζητήσεις για την οργάνωση της δράσης, ενώ έχουν στηθεί σκηνές ανάμεσα στα τρακτέρ. Σωματεία, σύλλογοι και φορείς επισκέπτονται τους αγρότες, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους πέρα από τα ψηφίσματα συμπαράστασης.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο. Από χθες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Άρτας έκλεισαν στην Ιόνια Οδό τον κόμβο στο Πέτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μαζί τους ήταν εκπρόσωποι φορέων. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτηρίους δρόμους.

Στο νομό Ιωαννίνων, μετά τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι με τα τρακτέρ επέστρεψαν στο Καλπάκι όπου έχουν στήσει μπλόκο εδώ και μια εβδομάδα.

Επίσης, παραμένουν τα τρακτέρ στον Λούρο από τους αγρότες της Πρέβεζας, ενώ στην Ηγουμενίτσα την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει συγκέντρωση στις 11 το πρωί και στη συνέχεια πορεία με τρακτέρ προς το λιμάνι εξωτερικού όπου αναμένεται να στήσουν μπλόκο οι αγρότες.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στη Δυτική Ελλάδα

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αποκλεισμούς δρόμων και νέες συγκεντρώσεις που επεκτείνονται σε όλη την περιοχή. Από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανοίξουν μεθαύριο, Τετάρτη, τα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.

Στη Ναυπακτία και τη Δωρίδα, οι αγρότες έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στη γέφυρα του Μόρνου, όπου πραγματοποιήθηκε ήδη ο πρώτος συμβολικός αποκλεισμός. Αντίστοιχη κινητοποίηση σημειώθηκε και στη γέφυρα του Ευήνου, από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Μεσολογγίου. Παράλληλα, κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στη Βόνιτσα και το Άκτιο, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους.

Αχαΐα: Συγκεντρώσεις και αποκλεισμοί δρόμων

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Στην Αιγιάλεια, έχει στηθεί μπλόκο στη γέφυρα του Σελινούντα στο Αίγιο, όπου καθημερινά πραγματοποιούνται ολιγόωροι αποκλεισμοί του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Κορίνθου.

Επιπλέον, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Δήμο Ερυμάνθου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί στην περιοχή Κουρλαμπά, ακολουθούμενη από αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ξεκινούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Κρήτη

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις τους, με ώρα έναρξης τις 11.30 το πρωί. Η συγκέντρωση στην ανατολική Κρήτη θα πραγματοποιηθεί έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, απ’ όπου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία.

Όπως είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, «αυτό που σχεδιάζουν είναι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμένα Ηρακλείου και του αεροδρομίου “Ν. Καζαντζάκης”». Οι κινητοποιήσεις, όπως φαίνεται, αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στη λειτουργία των βασικών υποδομών του νησιού.

Κινητοποιήσεις και στη Στερεά Ελλάδα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Κεντρική Ελλάδα, ενισχύοντας τα μπλόκα με νέα τρακτέρ και συντονίζοντας τις δράσεις τους. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να φέρουν ακόμη πιο εκτεταμένους αποκλεισμούς σε βασικούς οδικούς άξονες.

Μετά τη χθεσινή βραδινή συνέλευση στο μπλόκο του Μπράλου, αποφασίστηκε το σημερινό κλείσιμο όλων των παράδρομων για μία ώρα, από τις 12.00 έως τις 13.00. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν την ίδια τακτική σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Η απόφαση αυτή συνεπάγεται ότι η κυκλοφορία οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα θα διακοπεί προσωρινά. Οι οδηγοί καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για καθυστερήσεις και να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, που συγκροτήθηκε χθες, οι αγρότες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή μέσω συνεργασιών με συναδέλφους από γειτονικές περιοχές. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες της Λιβαδειάς αναμένεται σήμερα να αποφασίσουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στη Θήβα, παραμένουν σταθερά στα σημεία αποκλεισμού, με τη στήριξη κοινωνικών φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εκφράζουν ανοιχτά τη συμπαράστασή τους.

Τέλος, στον Δομοκό, οι αγρότες συνεχίζουν κατά περιόδους να μπλοκάρουν το παλαιό εθνικό δίκτυο και την πρόσβαση προς τον Ε65, ακολουθώντας την τακτική που εφαρμόστηκε και την προηγούμενη ημέρα.

