Κλειστή παραμένει η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο σημείο, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Οι διαμαρτυρίες στο μπλόκο της Νίκαιας περνούν σε νέα φάση, μετά την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των αγροτών για σειρά νέων κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τις 5:00 το απόγευμα έως τις 7:00 το βράδυ, εφαρμόζεται το κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια των αγροτών να ασκήσουν επιπλέον πίεση προς την πολιτεία και να αναδείξουν με πιο έντονο τρόπο τα αιτήματά τους.

Νέες μορφές δράσης και συντονισμός

Η συνέλευση αποφάσισε τη συνέχιση και τη διεύρυνση των κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα, οι αγρότες απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε σωματεία, συλλόγους και φορείς του νομού Λάρισας για συμμετοχή σε πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας. Στόχος είναι η ενημέρωση για την πορεία των κινητοποιήσεων και ο συντονισμός για την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα.

Αγρότες σε επιφυλακή σε όλη τη Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου. Τα σημεία ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ, ενώ οι συμμετέχοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την επιβίωση και την παραμονή τους στον τόπο τους.

Καθημερινά στα μπλόκα πραγματοποιούνται συσκέψεις και συζητήσεις για την οργάνωση της δράσης, ενώ έχουν στηθεί σκηνές ανάμεσα στα τρακτέρ. Σωματεία, σύλλογοι και φορείς επισκέπτονται τους αγρότες, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους πέρα από τα ψηφίσματα συμπαράστασης.