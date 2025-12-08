Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις τους, με ώρα έναρξης τις 11.30 το πρωί. Η συγκέντρωση στην ανατολική Κρήτη θα πραγματοποιηθεί έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, απ’ όπου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία.

Όπως είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, «αυτό που σχεδιάζουν είναι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμένα Ηρακλείου και του αεροδρομίου “Ν. Καζαντζάκης”». Οι κινητοποιήσεις, όπως φαίνεται, αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στη λειτουργία των βασικών υποδομών του νησιού.

Στην κινητοποίηση στο Ηράκλειο συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι από τη Σητεία και την Ιεράπετρα, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να συγκεντρωθούν το πρωί στην Παχιά Άμμο, ώστε να μεταβούν με κομβόι προς το Ηράκλειο. Στην πορεία θα ενωθούν και αγροτοκτηνοτρόφοι από τον Άγιο Νικόλαο, στο ύψος των Μαλίων, στον δήμο Χερσονήσου.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και παραγωγοί από το ανατολικό Ρέθυμνο, ενισχύοντας το δυναμικό παρόν των αγροτών από όλη την Κρήτη στη σημερινή διαμαρτυρία.