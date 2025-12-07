«Μην αποκλείετε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα μπλόκα», επισημαίνει ο Γιώργος Μαντέλας, διευθυντής των ΝΕΩΝ. Η πιθανότητα αυτή ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες μέρες και ίσως για γιορτές χωρίς εντάσεις στους δρόμους, αρκεί πρώτα να πληρωθούν τα οφειλόμενα στους αγρότες και να αποφευχθούν συγκρούσεις μεταξύ αγροτών και αστυνομίας.

Ολόκληρη η εικόνα των εξελίξεων, όπως την περιγράφει ο Γιώργος Μαντέλας, έχει ως εξής:

«Δύο πράγματα σχετικά με το αγροτικό που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες.

Το πρώτο. Μην αποκλείετε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στα μπλόκα. Προφανώς όχι με όλους, με κάποιους, οι οποίοι θα επιλεγούν και οι οποίοι θα τον συναντήσουν. Όμως, πότε; Αφού πιστωθούν ένα μεγάλο κομμάτι από τους λογαριασμούς των αγροτών από τα οφειλόμενα με τα οφειλόμενα. Δηλαδή τι εννοώ; Είναι λεφτά τα οποία είναι να λαμβάνουνε. Θα δοθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, οπότε εκεί προς τις αρχές του τρίτου, του δεκαημέρου του Δεκεμβρίου να περιμένετε και μια συνάντηση του πρωθυπουργού μαζί τους. Σε αυτή την περίπτωση θα δρομολογηθούν εξελίξεις για γιορτές χωρίς μπλόκα στους δρόμους.

Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια δεύτερη προϋπόθεση, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν θέλει να φτάσουν και οι δύο πλευρές στα άκρα.

Ποιες είναι οι δύο πλευρές; Η μία είναι οι αγρότες, η άλλη είναι η ελληνική αστυνομία. Και καλά την ελληνική αστυνομία μπορεί να την ελέγξει μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Από την πλευρά των αγροτών όμως, περιμένει να δει πως θα αντιδράσουν το επόμενο διάστημα για να το λάβει υπόψιν του στην τελική απόφαση για τη συνάντηση που σας λέω».