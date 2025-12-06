Σαφές μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας να μην διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή και καλώντας σε συντεταγμένο διάλογο υπό προϋποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με πολίτες στο Μαρκόπουλο Αττικής, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε σειρά κυβερνητικών μέτρων στήριξης για την ελληνική κοινωνία, εστιάζοντας σε οικογένειες, συνταξιούχους και νεολαία.

«Εμείς στη Νέα Δημοκρατία θεωρούμε την οικογένεια το κύτταρο της κοινωνίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά μειώνονται σημαντικά οι φόροι ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικογένεια «όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις».

Σχετικά με τους συνταξιούχους, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα χρόνια των μνημονίων υπέστησαν πολλές μειώσεις στις αποδοχές τους και ότι «εντός των επόμενων δύο ετών τελειώνει η προσωπική διαφορά», αποκαθιστώντας σταδιακά τις απώλειες.

Επιπλέον, χαρακτήρισε πρωτοποριακό μέτρο για την Ελλάδα και την ΕΕ την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να καταργήσει τον φόρο εισοδήματος για τους νέους: «Όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος από 1/1/2026», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα Παύλου Μαρινάκη στους αγρότες: Ανοιχτη η κυβέρνηση για διάλογο – Μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου

Ανοιχτή πόρτα στο διάλογο με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα ήταν το μήνυμα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Όποιος επιθυμεί με μία οργανωμένη αντιπροσωπεία και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες “χάβρας” να δει είτε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είτε και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης η κυβέρνηση είναι πρόθυμη. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω και από τη δική τους την πλευρά, ότι υπάρχει επιθυμία για συνάντηση. Είναι δεδομένο και από την άλλη πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά του Υπουργείου, ότι η συνάντηση αυτή, εφόσον γίνει σχετικό αίτημα, υπό κανονικές συνθήκες θα γίνει αποδεκτό», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Σχετικά, πάντως, με τα επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «είναι μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου. Εδώ δεν μιλάμε για διαμαρτυρία, εδώ δεν μιλάμε για μία διεκδίκηση στο πλαίσιο του νόμου, εδώ μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και λεκτικές επιθέσεις και σωματικές επιθέσεις. Οι αστυνομικοί δεν είναι εχθροί των πολιτών. Η Ελληνική Αστυνομία είναι εκεί και οπουδήποτε για να είμαστε ασφαλείς. Δεν έχει κανέναν σκοπό να επιτεθεί στους αγρότες, σε καμία επαγγελματική ομάδα. Δεν είναι αντίπαλη η Αστυνομία κανενός αγρότη, κανενός κτηνοτρόφου. Κανένας δεν είναι αντίπαλος κανενός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτοί οι οποίοι, κατ’ αρχάς, διέπραξαν ό,τι διέπραξαν, θα ταυτοποιηθούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω νόμιμα». Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι «φέτος θα δοθούν περισσότερα χρήματα στους αγρότες ως προς τις επιδοτήσεις απ’ ότι πέρυσι. Να πούμε ότι είναι 3,7 δισεκατομμύρια. Έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2,48 δισ. και επίκειται καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων. Πέρυσι ήταν 3,1 δισ. ‘Αρα, είναι 600 εκατομμύρια παραπάνω και σε λιγότερους δικαιούχους».

«Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας και στους αγρότες και συνολικά στον κόσμο αλλά τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.