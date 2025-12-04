Για τον επιταχυντή που έχει μπει πλέον η δικαιοσύνη με μία σειρά από μεταρρυθμίσεις που φέρουν τη σφραγίδα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνη μίλησε στην ετήσια απολογιστική εκδήλωση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα , της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, δικαστικών λειτουργών, νομικών και συμβολαιογράφων .

«Η Δικαιοσύνη αποκτά μεγαλύτερο κύρος και περισσότερα μέσα για να επιτελέσει το ρόλο της. Οι φωνές που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο είναι αυτές που δεν μπορούν να επαινέσουν τις αλλαγές ή έστω να εντοπίζονται οι αστοχίες, με ευκολία δήθεν αδιέξοδα οργή και αν αυτά ριζώσουν στην κοινή γνώμη τότε θα υποκαταστήσει το ψέμα την αλήθεια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον θόρυβο να καλύψει την πραγματικότητα των αλλαγών».

Εποχή μεταρρυθμίσεων

Και συνεχίζοντας την τοποθέτησή του στη εκδήλωση με θέμα «η Δικαιοσύνης σε επιτάχυνση» , ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η Ελλάδα ζει σε εποχή μεταρρυθμίσεων που δεν εξαγγέλλονται αλλά απλά εφαρμόζονται. Η Δικαιοσύνη αποτελεί προτεραιότητα στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις» ενώ αναφερόμενος στις πρόσφατες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο τόνισε πως αιφνιδιάστηκε και ο ίδιος από το ενδιαφέρον του κόσμου για το κληρονομικό δίκαιο. .

Για τις μεγάλες αλλαγές στη Δικαιοσύνη που έγιναν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη συγκυρία αμφισβήτησης της ίδιας της δικαστικής εξουσίας από δυνάμεις που την ταυτίζουν σκόπιμα με την εκτελεστική εξουσία αλλά σε πείσμα κάθε άδικης κριτικής και αντιξοότητας έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που έχουν αποκτήσει σάρκα και οστά στη διάρκεια της θητείας του.

Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης, επισήμανε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την καθοριστική στήριξη του Πρωθυπουργού και τόνισε: ότι «Η Δικαιοσύνη υφίσταται κριτική για ανεπάρκειες. Δικαίως για το μέρος που της αναλογεί. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Όμως υπάρχουν εκείνοι που επιχειρούν να εμπλέξουν τη δικαιοσύνη σε μία ακατανόητη συνωμοσιολογία. Αυτό την αδικεί κατάφορα. Συνιστά ένα τεράστιο θεσμικό ατόπημα να εμπλέκουν τη δικαιοσύνη στον πολιτικό ανταγωνισμό. Να αφήσουν απερίσπαστη τη Δικαιοσύνη από τον πολιτικό ανταγωνισμό. Η αμφισβήτηση της ταυτότητας της δικαιοσύνης οδηγεί σε βαθιά κρίση».

Σε άλλο σημείο ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε:

«Η Ελληνική Δικαιοσύνη, αξιοποίησε τις μεγάλες αλλαγές της διετίας 2024-25 και με οδηγό τον νέο Δικαστικό Χάρτη φέρνει σημαντικά αποτελέσματα. Στον πρώτο χρόνο εφαρμογής, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο χρόνος έκδοσης απόφασης από τα Πρωτοδικεία μειώθηκε στο μισό, από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες. Από 2 χρόνια στον 1 χρόνο. Σημειωτέων ότι η βελτίωση αφορά στο 92% της δικαστικής ύλης, πανελλαδικά».

Ο εκτιμώμενος μέσος χρόνος απόφασης, εκτός Αθήνας, είναι 250 ημέρες. Επίδοση καλύτερη από τον μέσο όρο των χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος, που είχε τεθεί για το 2027, επιτυγχάνεται από το 2025, δύο χρόνια νωρίτερα.

Ο στόχος της επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης σχεδιάστηκε και υλοποιείται συστηματικά και αποδίδει μέσα από τη συνεργασία όλων: Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικαστών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών υπαλλήλων».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, τόνισε ότι «οι μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δικαστικό σύστημα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και θωρακίζουν το Κράτος Δικαίου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών σε έναν θεσμό που αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας».

Υπογράμμισε ο κ. Μπούγας ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται καθημερινά στο επίκεντρο της κοινωνίας και της οικονομίας. Όμως, «Δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο που να μην μπορεί να επιλύσει ούτε πρόβλημα πολίτη μικρό που να μπορεί να αδιαφορήσει».

Και συνέχισε ο κ. Μπούγας: «Η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν σαφής:

Στο τέλος της τετραετίας η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων να φτάσει το μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 700 ημέρες έναντι 1.492 που ήταν το 2023».

Παράλληλα, ο κ. Μπούγας αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η Κυβέρνηση, «με σκοπό την πιο αποτελεσματική και γρήγορη απονομή Δικαιοσύνης. Μάλιστα, τόνισε, ιδιαιτέρως, τη σημασία της μείωσης των καθυστερήσεων, επισημαίνοντας ότι αυτές πλήττουν άμεσα τους πολίτες και επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής (Λ. Συγγρού) με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού υπουργών, βουλευτών, των ηγεσιών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, δικαστών και νομικών.