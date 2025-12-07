Οι αγρότες υιοθετούν πλέον πιο δυναμική στάση, εντείνοντας συνεχώς τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες στον Μπράλο αλλα και στον κόμβο της Θήβας κρατούν αποκλεισμένη την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας ενώ κλειστή παραμένει η εθνική και στη Νίκαια. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα δύο την Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες. Νέα μπλόκα δημιουργήθηκαν στην Ιόνια Οδό, στον κόμβο Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στην Εγνατία Οδό στη Σιάτιστα από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί σε τελωνεία και μεθοριακούς σταθμούς.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών.

Λαμία: Στα μπλόκα οι αγρότες σε Μπράλο και κόμβο της Θήβας

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στον Μπράλο αλλα και στον κόμβο της Θήβας έχοντας αποκλείσει την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Εξάλλου, σήμερα το μεσημέρι αναμένονται αποφάσεις από τους αγρότες της περιοχής Ορχομενού, οι οποίοι προγραμματίζουν ακόμη έναν αποκλεισμό στο Κάστρο Βοιωτίας.

Η κίνηση των οδηγών από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η οδηγοί με την καθοδήγηση της Τροχαίας είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα από επαρχιακούς δρόμους με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες από χθες το απόγευμα, επισκέπτονται χωριά για να κάνουν περισσότερο έντονη την παρουσία τους και να συγκεντρώσουν και νέα τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου.

Δείτε ΕΔΩ σε ζωντανό χρόνο όλα τα μπλόκα στην ελληνική επικράτεια.

Λάρισα: Νέα αγροτική συνέλευση σήμερα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, ενώ κλειστή παραμένει και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου.

Η παρουσία των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων είναι ισχυρή, ενώ δεκάδες παραγωγοί παραμένουν στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα δύο την Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες.

Σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η άμεση καταβολή όλων των εκκρεμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η θεσμοθέτηση κατώτατων εγγυημένων τιμών που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, καθώς και η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα.

Παράλληλα, οι αγρότες απαιτούν ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να διασφαλίζεται αποζημίωση στο 100% για την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Μπλόκα και στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα της κοινότητας Ξηροπήγαδο, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και αγρότες από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, όπου σε σχεδόν καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων Πατρών – Κορίνθου και Πατρών – Πύργου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.

Στα Πράσινα Φανάρια δυσκολεύουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

Μία «ανάσα» από το αεροδρόμιο κλούβες των ΜΑΤ παραμένουν κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε περίπου 150 τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στα Πράσινα Φανάρια.

Ο πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Θέρμης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ανέφερε στο ΕΡΤnews: «Το μπλόκο μας θα ενισχυθεί. Ήδη κάποιοι συνάδελφοι το συζητάνε από τις γύρω περιοχές να ενισχύσουν το μπλόκο».

Η Θεσσαλονίκη έχει περικυκλωθεί σε τρία σημεία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Νέο μπλόκο σημειώθηκε σήμερα στον κόμβο Δερβενίου από αγρότες του Λαγκαδά, της Βόλβης και του Ωραιοκάστρου, χωρίς να κλείσουν τον δρόμο.

Στα μπλόκα και οι Κρητικοί με επ’ αόριστον κινητοποιήσεις

Αποφασισμένοι για όλα εμφανίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Mπλόκα θα στηθούν σταδιακά από τη μία πλευρά του νησιού μέχρι την άλλη, ενώ όλα είναι έτοιμα για το παγκρήτιο συλλαλητήριο της ερχόμενης Δευτέρας με προσυγκέντρωση στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11.30 το πρωί.

Με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει, χωρίς όμως να αποκλείονται αλλαγές της τελευταίας στιγμής, θα γίνει μηχανοκίνητη πορεία και θα ακολουθήσει μπλόκο σε αεροδρόμια και λιμάνια σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους σε Ρέθυμνο και Χανιά, όπως αποφασίστηκε χθες βράδυ σε νέα έκτακτη σύσκεψη στην ΕΑΣΗ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, lamiareport, Cretalive