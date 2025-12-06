Πληθαίνουν τα μπλόκα και σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, καθώς χιλιάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα σε εθνικές οδούς και τελωνεία.

Νέα μπλόκα έστησαν οι αγρότες το Σάββατο (6/12) στις Μικροθήβες Μαγνησίας, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας στην Ιονία Οδό, ενώ προχώρησαν σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Μπράλου. Στις Μικροθήβες οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Στον Μπράλο οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της Αστυνομίας και ανέβηκαν στην εθνική οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά. Παράλληλα, στη Βοιωτία ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες Παρασκευή (5/12), ενώ για αύριο Κυριακή (7/12) προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Η Ιονία Οδός είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων παρά μόνο αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, γι’ αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Στην Θεσσαλονίκη, το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια της Γεωργικής Σχολής κρατά κλειστό τον δρόμο από και προς το αεροδρόμιο, η κυκλοφορία για το οποίο εξυπηρετείται από παρακαμπτήριες οδούς. Κλειστός από την Αστυνομία είναι ο δρόμος και στις δύο κατευθύνσεις στο κομμάτι από ΙΚΕΑ μέχρι αεροδρόμιο, ενώ ομοίως επ’ αόριστον κλειστά είναι τα Μάλγαρα στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στις Σέρρες κλειστός επ΄αόριστον είναι ο κόμβος Κερδυλλίων και στις δύο κατευθύνσεις. Στη Βέροια κλειστή παραμένει η Εγνατία στον κόμβο Νησελίου προς Βέροια. Στην Κοζάνη η Εγνατία Οδός παραμένει κλειστή στον κόμβο Σιάτιστας και στις δύο κατευθύνσεις. Στην Ξάνθη κλειστή παρέμεινε έως το απόγευμα η Εγνατία Οδός από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βαφέικων έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ξάνθη προς Κομοτηνή.

Στην Ηλεία έκλεισε και ο κόμβος Πύργου το βράδυ του Σαββάτου (6/12), καθώς οι αγρότες της περιοχής συνεχίζουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Αρκετοί αγρότες διανυκτερεύουν σε αυτοσχέδιο κιόσκι και όπως επισημαίνουν, δεν θα υποχωρήσουν, ζητώντας από την πολιτεία να εκπληρώσει τα αιτήματά τους.

Μπλόκα στα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά μέχρι τις 5:00 το απόγευμα προχώρησαν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Την ερχόμενη εβδομάδα τα βλέμματα στρέφονται προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών.