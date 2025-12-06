Σε πλήρη κινητοποίηση παραμένει ο αγροτικός κόσμος της χώρας, με τους αγρότες να συνεχίζουν αμετακίνητοι τον αγώνα τους. Τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά σε κομβικά σημεία σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Κρήτη, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους.

Πολλά τρακτέρ έχουν στολιστεί με χριστουγεννιάτικα φωτάκια, δείχνοντας ότι προτίθενται να περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός των κινητοποιήσεων και των δράσεων σε όλη τη χώρα.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ δημοτικά συμβούλια δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας, σωματεία και σύλλογοι εγκρίνουν ψηφίσματα συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν και από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, όπως ανακοινώθηκε, αύριο Κυριακή στις 11.00 θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στον Ε65.

Κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου βρίσκονται 4.000 τρακτέρ. Την Κυριακή αναμένεται να συνεδριάσει το μπλόκο και να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του.

Σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους από τη Δευτέρα, προχωρώντας σε αποκλεισμούς τελωνείων και σε μεγάλη διαμαρτυρία με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Νέο μπλόκο έχει στηθεί στις Μικροθήβες Μαγνησίας.

Λαμία: Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου

Εκατοντάδες τρακτέρ από κάθε σημείο της Φθιώτιδας, απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της εθνικής οδού ΑΘηνών Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου. Συνέπεια του αποκλεισμού είναι να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών – Λαμίας, από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίριο.

Κλειστή είναι και η παλαιά εθνική οδός ΑΘηνών – Λαμίας. Έχει κλείσει επίσης, και ο Ε 65.

Ξάνθη: Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων έχει προγραμματιστεί σήμερα έως τις 17:00 στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βαφέικων έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ξάνθη προς Κομοτηνή, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής, περνώντας από το Πόρτο Λάγος.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί χθες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο χιλιομετρικής θέσης 561+500 της Εγνατίας Οδού (μεσοδιάστημα Δυτικού Κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του κόμβου.

Εκτροπή όλων των οχημάτων που κινούνται από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής, με την κυκλοφορία προς Ξάνθη να διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις παρακαμπτήριες διαδρομές για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Αγρίνιο: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου , προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

Στα μπλόκα οι Κρητικοί με επ’ αόριστον κινητοποιήσεις

Αποφασισμένοι εμφανίζονται και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη που συνεχίζουν τον δικό τους αγώνα. Όπως αναφέρει το Cretalive, μπλόκα θα στηθούν σταδιακά από τη μία πλευρά του νησιού μέχρι την άλλη, ενώ όλα είναι έτοιμα για το παγκρήτιο συλλαλητήριο της ερχόμενης Δευτέρας με προσυγκέντρωση στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11.30 το πρωί.

Κατά το τοπικό μέσο, με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει, χωρίς όμως να αποκλείονται αλλαγές της τελευταίας στιγμής, θα γίνει μηχανοκίνητη πορεία και θα ακολουθήσει μπλόκο σε αεροδρόμια και λιμάνια σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους σε Ρέθυμνο και Χανιά, όπως αποφασίστηκε χθες βράδυ σε νέα έκτακτη σύσκεψη στην ΕΑΣΗ.

Στο Λασίθι, με βάση τον σχεδιασμό του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, ελήφθη απόφαση για μαζική συμμετοχή ενώ γίνεται κάλεσμα σε όλους:

“Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν.

Τα αιτήματα είναι γνωστά και αδιαπραγμάτευτα.

1) Έργα υποδομής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας,

2) Παρεμβάσεις για το υψηλό κόστους παραγωγής

3) Δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων

4) Εργάτης γης

5) Σταθερή φορολογία για τα αγροτικά εισοδήματα.

Ο αγώνας για τη διεκδίκηση αυτών των αιτημάτων συνεχίζεται την Δευτέρα 8/12/2025 με αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ.

Καλούμε τον αγροτικό κόσμο να δώσει δυναμικό παρών σε αυτή την κινητοποίηση.

Κυρίως όμως καλούμε την Κυβέρνηση να δώσει λύσεις σήμερα σε αυτά τα ζητήματα, για να αποφευχθούν τα χειρότερα αύριο.

Μπλόκο από τους αγρότες στο Δερβένι

Μπλόκο, όπως αναφέρει το thesspost.gr, έκαναν αγρότες στο Δερβένι, με τρακτέρ παρατεταγμένα κατά μήκος του δρόμου.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κινητοποίηση έως ότου ακουστούν τα προβλήματά τους και δοθούν λύσεις από την κυβέρνηση.

Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο πέριξ της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμπληρώνει τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο της Χαλκηδόνας και στον κόμβο των Μαλγάρων.

Στην Κοζάνη, νέο μπλόκο δημιουργούν σήμερα στη διασταύρωση Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό, όπου έχουν μπει ήδη αγρότες με τα τρακτέρ από Γρεβενά, Καστοριά, Βόΐο και Κοζάνη, Εορδαία και Φλώρινα.

Τρία μπλόκα στην Αχαΐα

Στην Αχαΐα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, υπάρχουν τρία μπλόκα, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας από τους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, στον κόμβο Σελινούντα από τους αγρότες της Αιγιάλειας, και το μπλόκο στου Κουρλαμπά από τους αγρότες του Ερυμάνθου.

Σήμερα μπήκαν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, στο ύψος των διοδίων, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Κινητοποιήσεις στη Λέσβο – Τη Δευτέρα αποκλεισμός του λιμανιού

Στη Λέσβο αποφασιστηκε οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν τη Δευτέρα με αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης. Θα γίνουν δυο προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Από το βορειοανατολικό τμήμα του νησιού οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στο εργοστάσιο της ΔΕΗ και από το κεντρικό και νοτιοδυτικό τμήμα στον κόμβο της Λάρσου.

Οι προσυγκεντρώσεις θα γίνουν στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας και θα ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία για το λιμάνι.

Ήπειρος

Στην Άρτα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τη γέφυρα της πόλης την Κυριακή το μεσημέρι, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

Στο δεύτερο αγροτικό μπλόκο της Ηπείρου, στον Λούρο της Πρέβεζας τα τρακτέρ ενισχύονται, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαπτήριες οδούς.

Στα Ιωάννινα, το Σάββατο ο δρόμος θα κλείσει από τις 19:00 έως τις 22:00, ενώ την Κυριακή στις 11:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη Λαψίστα και πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Εκεί, στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων του νομού.

Μπλόκα και στα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς.

Σήμερα, κατά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, την απόφαση να κλείσουν για μια ώρα τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα για όλα τα οχήματα πήραν οι αγρότες. Αυτό θα γίνει για να υποδεχθούν τους οδηγούς φορτηγών δημόσιας χρήσης που έρχονται στον Προμαχώνα για να συμπαρασταθούν στον αγώνα τους.