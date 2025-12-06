Το πρωί του Σαββάτου (6/12) οι Μικροθήβες Μαγνησίας γέμισαν ήχους κινητήρων από τρακτέρ και… γάλατα στους δρόμους από αγρότες που πραγματοποίησαν έντονες διαμαρτυρίες.

Περισσότερα από 200 τρακτέρ κατευθύνονται ήδη από Αλμυρό, Βελεστίνο, Ρήγα Φεραίο, Αγχίαλο και άλλες αγροτικές περιοχές, στήνοντας ένα ισχυρό μπλόκο στον δρόμο.

Στα σημεία του οδικού δικτύου που έχουν επιλεγεί, οι αγρότες παρατάσσουν τα μηχανήματά τους, ενώ δεν λείπουν τα μηνύματα διαμαρτυρίας. Μέσα σε αυτά είναι και το χύσιμο γάλατος και το κάψιμο άχυρων για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να τραβήξουν την προσοχή των αρχών και της κοινωνίας.