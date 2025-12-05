Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν οι αγρότες και αυτό διατρανώνουν καθημερινά.

Αλλωστε παραμένει κλειστή η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα όπου από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται εκεί αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα πυκνώνουν και αυξάνεται ο αριθμός των τρακτέρ που καταφτάνουν από τα χωράφια για να συνδράμουν στον αποκλεισμό εθνικών οδών.

Οπως έγινε γνωστό, μέχρι την Κυριακή, στις τοπικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν θα αποφασιστεί ο μελλοντικός χαρακτήρας των κινητοποιήσεων αν και το κλίμα που καλλιεργείται είναι η συνέχιση του αγώνα αν όχι η κλιμάκωση με αποκλεισμούς και άλλων χώρων.

Σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν από τη Δευτέρα τη στάση τους, πιθανότατα με αποκλεισμούς δρόμων και ενδεχομένως και στο λιμάνι του Βόλου και σε τελωνεία

Η πρόθεσή τους να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τροφοδοτήθηκε και από τη στάση της κυβέρνησης που διεμήνυσε μέσω του εκπροσώπου της ότι δεν θα ανεχτεί την παρανομία.

Γεγονός πάντως είναι ότι οι αψιμαχίες και τα επεισόδια με την Αστυνομία στα μπλόκα είναι καθημερινά.

Χημικά, μάχες σώμα με σώμα.

Τρακτέρ προσπαθούν να εμβολίσουν πεζούς αστυνομικούς με την όπισθεν, με τον ίδιο τρόπο που αστυνομική κλούβα προσπάθησε να εμβολίσει τρακτέρ και αγρότες στις Σέρρες.

Η κατάσταση δείχνει να βγαίνει εκτός ελέγχου και η πιο σκληρή μάχη σήμερα δόθηκε για το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Κόμβος αεροδρομίου «Μακεδονία»

Στη 13:00 το μεσημέρι έφτασαν στα «Πράσινα φανάρια», όπου ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικό φραγμό.

Ομάδα παραγωγών με τα πόδια προσπάθησε να βγει στην πλάτη των αστυνομικών, που απάντησαν με εκτεταμένη χρήση χημικών.

Ένας αγρότης ανεβαίνει στο τρακτέρ, βάζει όπισθεν και κινείται απειλητικά προς την πεζή διμοιρία των ΜΑΤ.

Οι αστυνομικοί απαντούν και πάλι με χημικά.

Οι παραγωγοί της Θεσσαλονίκης παραμένουν στα Πράσινα Φανάρια ενώ η πρόσβαση στο αεροδρόμιο Μακεδονία γίνεται μέσω της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανιών.΄

Έτσι, αυτή τη στιγμή, έχουν σχηματιστεί μπλόκα σε μερικά από τα πιο νευραλγικά σημεία της χώρας. Εκτός από τα Πράσινα Φανάρια έχουν κλείσει τα διόδια Μαλγάρων, η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια της Λάρισας, ο αυτοκινητόδρομος Ε-65 στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, η εθνική οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης στη Θήβα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης διεμήνυσε ότι διάλογος δεν μπορεί να γίνει την στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια

Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερα τελωνεία αποκλείονται

Ήδη έκλεισαν τα σύνορα στην Εξοχή Δράμας, στον προμαχώνα στης Σέρρες, στη Δοϊράνη και τους Εύζωνες στο Κιλκίς, στη Νίκη στη Φλώρινα, στον Έβρο τους Κήπους στα σύνορα με την Τουρκία και το μεσημέρι το Ορμένιο στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Αγρότες από τις Σέρρες έκλεισαν το πρωί τον κόμβο Κερδυλλίων, ενώ σειρά έχει η Κρήτη.

Την Κυριακή οι αγρότες των Χανίων θα κλείσουν τον κόμβο του ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια. Τη Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι των Χανίων έχουν προορισμό τη Σούδα και το αεροδρόμιο, ενώ οι παραγωγοί του Ηρακλείου ετοιμάζουν μεγάλη κινητοποίηση στα δύο λιμάνια και στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης.

Στην Πάτρα οι αγρότες της δυτικής Αχαΐας έκλεισαν τον δρόμο στα διόδια στα Καμίνια.

Στο σημείο έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, με τους αγρότες να ζητούν κατανόηση από τους οδηγούς και να τους καλούν να σταθούν δίπλα τους στον αγώνα τους.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Μπλόκα αγροτών στα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 της Παρασκευής (5/12) η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.