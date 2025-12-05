Βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει τους αγρότες να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς με τα τρακτέρ τους, προσπαθώντας να πλησιάσουν πεζούς αστυνομικούς των ΜΑΤ, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει φραγμό κοντά στο Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες από την περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης συγκέντρωσαν τα τρακτέρ τους στην Καρδία και ξεκίνησαν πορεία προς τα Πράσινα Φανάρια. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από περιοχές όπως η Επανομή, ο Τρίλοφος και τα Βασιλικά κατευθύνθηκαν μέσω της αερογέφυρας της Θέρμης προς το σημείο συνάντησης, ενώ αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από αγρότες της Χαλκιδικής, οι οποίοι έχουν βγάλει τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στη Γαλάτιστα και τη Νέα Τρίγλια.

Η ένταση στην περιοχή εντάθηκε, καθώς ομάδες αγροτών προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον κόμβο «Πράσινα Φανάρια», με σκοπό να δημιουργήσουν μπλόκο και να εμποδίσουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι οι αγρότες πραγματοποίησαν κινήσεις με τα τρακτέρ τους, προκαλώντας ανησυχία λόγω της επικινδυνότητας των ελιγμών.

Αργότερα, ομάδα αγροτών προσπάθησε να προχωρήσει πεζή και να αποκλείσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να ρίξουν στο έδαφος έναν αστυνομικό και να πετάξουν πέτρες, με συνέπεια να τραυματιστεί άλλος ένας αστυνομικός και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στη χθεσινή σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων αποφασίστηκε να στηθεί μπλόκο στον κύριο δρόμο, ενώ δεν αποκλείεται ο συνεχής αποκλεισμός της πρόσβασης προς το αεροδρόμιο. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου, Χρήστος Τσιλιάς, δήλωσε ότι στόχος των αγροτών είναι να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι και τις αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να αποτρέψουν την κλιμάκωση της έντασης.

Π. Μαρινάκης για αγρότες: H πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές

Σε ανακοίνωση του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπροσώπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρει ότι, «από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».