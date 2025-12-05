Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα, τα οποία κάθε ώρα ενισχύονται με περισσότερα τρακτέρ.

Θεσσαλονίκη

Επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε αστυνομικούς και αγρότες, όταν οι αγρότες θέλησαν να κλείσουν την είσοδο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και απωθήθηκαν από τα ΜΑΤ.

Μέσα στην ένταση ένα ασθενοφόρο περνά και οι αγρότες ανοίγουν τον δρόμο. Νωρίτερα ένα αγροτικό μηχάνημα αντιπαρατίθενται με τις κλούβες των ΜΑΤ.

Στα Πράσινα Φανάρια ένα τρακτέρ, θέλοντας να σπάσει το μπλόκο των αστυνομικών, κάνει όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα ενώ οι αγρότες φώναζαν «πάτα τον» για τον αστυνομικό.

Καρδίτσα

Στην Μεσσήνη, υπό βροχή, οι αγρότες έκαναν συγκέντρωση ενώ στην Καρδίτσα συνεχίζεται η δυναμική παρουσία των αγροτών και στην πόλη.

Θήβα

Στην Θήβα οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους και δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω. Σε μια ακόμα επίδειξη αποφασιστικότητας οι αγρότες στη Θήβα έκλεισαν την Εθνική Αθηνών – Λαμίας.

Αχαΐα

Παράλληλα, νωρίτερα στην περιοχή της Αχαΐας, στον Δήμο Εριμάνθου δημιουργήθηκε ακόμη ένα μπλόκο. Πρόκειται για την Παλαιά Εθνική που οδηγεί στην Τρίπολη, και από Πάτρα – Καλάβρυτα. Ο δρόμος έχει δοθεί πλέον στην κυκλοφορία.