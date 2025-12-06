Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τη δική του ανασκόπηση για το 2025 μέσα από ανάρτηση του στα social media, ακολουθώντας τη δημοφιλή τάση των ημερών.
Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις σημαντικότερες αποφάσεις και πρωτοβουλίες που έλαβε η κυβέρνηση τη χρονιά που ολοκληρώνεται. «Από χτες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το «Ελλάδα 2025 Wrapped».
Στην ανάρτησή του σημειώνει ότι τα πέντε κορυφαία «είδη» της χρονιάς ήταν η οικονομία και εργασία, η ενέργεια, οι υποδομές, η παιδεία και η υγεία. Τόνισε ακόμη πως για πρώτη φορά επιτεύχθηκε συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις, «40 χρόνια μετά».
Όπως επισημαίνει, οι σημαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν το 2025 περιλαμβάνουν:
– τις μειώσεις φόρων και την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας
– τη συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις
– τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα–Πύργος
– τη δημιουργία τεσσάρων κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων
– τις ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία.
«Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο», κατέληξε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του.
