Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αποκλεισμούς δρόμων και νέες συγκεντρώσεις που επεκτείνονται σε όλη την περιοχή.

Από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανοίξουν μεθαύριο, Τετάρτη, τα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.

Στη Ναυπακτία και τη Δωρίδα, οι αγρότες έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στη γέφυρα του Μόρνου, όπου πραγματοποιήθηκε ήδη ο πρώτος συμβολικός αποκλεισμός. Αντίστοιχη κινητοποίηση σημειώθηκε και στη γέφυρα του Ευήνου, από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Μεσολογγίου.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στη Βόνιτσα και το Άκτιο, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους.

Αχαΐα: Συγκεντρώσεις και αποκλεισμοί δρόμων

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Στην Αιγιάλεια, έχει στηθεί μπλόκο στη γέφυρα του Σελινούντα στο Αίγιο, όπου καθημερινά πραγματοποιούνται ολιγόωροι αποκλεισμοί του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Κορίνθου.

Επιπλέον, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Δήμο Ερυμάνθου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί στην περιοχή Κουρλαμπά, ακολουθούμενη από αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στη δράση αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες από τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια.

Ηλεία: Μπλόκο στον Πύργο

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου. Οι συμμετέχοντες προχωρούν καθημερινά σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο πλαίσιο των ευρύτερων κινητοποιήσεων που συνεχίζονται στη Δυτική Ελλάδα.