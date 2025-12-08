Πληθαίνουν τα μπλόκα και σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, καθώς χιλιάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα σε Εθνικές οδούς και τελωνεία. Νέα μπλόκα έστησαν οι αγρότες το πρωί στις Μικροθήβες Μαγνησίας, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας στην Ιονία Οδό.

Μαζί με τα μπλόκα όμως έρχεται και η ευκαιρία για αισχροκέρδεια στα οπωροκηπευτικά προϊόντα τα οποία διακινούνται σε όλη την Ελλάδα. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται ανατιμήσεις με την «δικαιολογία» των μπλόκων.

Κινδυνεύουν με νέες «αδικαιολόγητες» αυξήσεις τα οπωροκηπευτικά ή όχι;

Οι αγρότες επιτρέπουν δίοδο στα φορτηγά που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα

-> συνεχίζεται ο εφοδιασμός:

των σούπερ μάρκετ

της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών

των τοπικών αγορών

Δεν υπάρχουν ελλείψεις

Ωστόσο,

Οι οδηγοί κάνουν παρακάμψεις → περισσότερα καύσιμα → υψηλότερο κόστος μεταφοράς

Οι κερδοσκόποι ψάχνουν αφορμή για «αδικαιολόγητες» ανατιμήσεις

Ποια λαχανικά μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο των αυξήσεων

Πατάτες (Βοιωτίας, Νάξου, Νευροκοπίου)

Ντομάτες (Κρήτης, Δράμας)

Αγγούρια (Κρήτης)

Μαρούλια

Κρεμμύδια (Βοιωτίας, Βάτικα Λακωνίας)

Κολοκύθια

Μελιτζάνες (Λακωνίας, Λεωνιδίου)

Πιπεριές (Θερμοκήπια Κρήτης (μεγάλο ποσοστό, Λακωνίας, Φλωρίνης)

Λάχανο – Κουνουπίδι – Μπρόκολο

Ποια φρούτα ενδέχεται να επηρεαστούν από τις κινητοποιήσεις αγροτών & κτηνοτροφών

Μήλα (Λάρισα (Αγιά), Βόλος (Πήλιο))

Αχλάδια (Τύρναβος)

Πορτοκάλια – Μανταρίνια (Αργολίδα, Άρτα, Λακωνία)

Λεμόνια (Αίγιο Αχαΐας, Λεμονοδάσος Τροιζηνίας)

Ακτινίδια (Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη)

Ρόδια (Ερμιόνη, Καβάλα, Δράμα)

Αύξηση τιμών χονδρικής λαχανικών (ΟΚΑΑ)

Αύξηση τιμών χονδρικής φρούτων (ΟΚΑΑ)