Η πιο φαντασμαγορική εποχή του χρόνου έφτασε. Μικροί και μεγάλοι ξεχύνονται στην αγορά για τα ψώνια των γιορτών. Έλατο, λαμπάκια, ή ακόμη και ένα μικρό στολίδι.

Καταστηματάρχες εποχικών ειδών που μιλούν στην κάμερα των «Εξελίξεων» δηλώνουν πως και φέτος προσπάθησαν να απορροφήσουν τις ανατιμήσεις και να μην ανεβάσουν τις τιμές.

Για παράδειγμα το χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 1.80 μ. κοστίζει 60€ ενώ το δέντρο ύψους 2.40 μ. κοστίζει 130€.

Τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια των 100 τμχ κοστίζουν 8€ ενώ τα 1000 τμχ, 40€.

Γονείς και παππούδες δηλώνουν πως ούτε φέτος θα στερήσουν από παιδιά και εγγόνια τον γιορτινό «εξοπλισμό», καθώς θέλουν να αλλάξουν διάθεση και να βιώσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Η κίνηση στην αγορά αναμένεται να κορυφωθεί το δεύτερο 15ημερο του Δεκέμβρη οπότε και θα καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων.