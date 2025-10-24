ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ακρίβεια ωθεί χιλιάδες Ολλανδούς να ταξιδεύουν στη Γερμανία για φθηνότερες αγορές, καθώς βασικά προϊόντα είναι έως και 25% πιο φθηνά εκεί.

Η διαφορά τιμών επιβεβαιώνεται από έρευνες, με τα ολλανδικά σούπερ μάρκετ να χάνουν τον ανταγωνισμό ακόμη και σε προσφορές, ενώ φορολογικοί και γραφειοκρατικοί περιορισμοί επιτείνουν το πρόβλημα.

Το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί κεντρικό ζήτημα στις επερχόμενες εκλογές της Ολλανδίας, επηρεάζοντας άμεσα τις πολιτικές επιλογές των πολιτών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η αυξανόμενη ακρίβεια στην Ολλανδία οδηγεί πολλούς πολίτες να επιλέγουν οργανωμένες εκδρομές αγορών στη Γερμανία, όπου οι τιμές βασικών προϊόντων είναι σημαντικά χαμηλότερες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Marleen Naipal, η οποία ταξίδεψε 400 χιλιόμετρα με λεωφορείο από το Ρότερνταμ στο Μπόχολτ, προκειμένου να αγοράσει καλλυντικά και είδη πρώτης ανάγκης σε πολύ χαμηλότερες τιμές.

Το φαινόμενο έχει λάβει μαζικές διαστάσεις, με εταιρείες να οργανώνουν τακτικά οικονομικές εκδρομές αγορών από μεγάλες ολλανδικές πόλεις, ακόμη και με διανυκτερεύσεις στο Λουξεμβούργο για φθηνό αλκοόλ και καπνό. Η διαφορά στις τιμές ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γερμανία αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα του καταναλωτικού φορέα Consumentenbond, που διαπιστώνει ότι προϊόντα όπως αναψυκτικά, είδη οικιακής χρήσης και καλλυντικά πωλούνται έως και 25% φθηνότερα στη Γερμανία.

Η ολλανδική Αρχή Καταναλωτών και Αγορών (ACM) διερευνά πλέον τις αιτίες της ακρίβειας, εστιάζοντας σε ρυθμίσεις που δυσχεραίνουν τις εισαγωγές φθηνών προϊόντων λόγω γλωσσικών απαιτήσεων στη συσκευασία, αλλά και σε υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ σε σχέση με τη Γερμανία.

Το αυξημένο κόστος ζωής συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ανησυχίες των Ολλανδών ψηφοφόρων, με αποτέλεσμα να αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου. Όπως σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές, το ζήτημα αυτό συχνά συνδέεται και με άλλα κοινωνικά προβλήματα, όπως η στέγαση και η μετανάστευση.

Για πολλούς πολίτες, η οικονομική πίεση έχει άμεση επίδραση στις πολιτικές τους επιλογές. Η Marleen Naipal τονίζει πως οι υποσχέσεις των κομμάτων για το κόστος ζωής θα είναι καθοριστικές στην απόφαση ψήφου, ενώ εκφράζει την ελπίδα πως οι εκλογές θα οδηγήσουν σε ανακούφιση για την κοινωνία.

Πηγή: AFP