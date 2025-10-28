Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία, και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά. Σκλαβενίτης, Lidl, My Market, Μασούτης, Metro και Γαλαξίας δεν θα υποδεχθούν σήμερα πελάτες, τιμώντας τη γιορτή της Εθνικής Επετείου.

Ωστόσο, για όσους χρειάζονται ψώνια της τελευταίας στιγμής, κάποια μικρότερα καταστήματα και mini market θα λειτουργήσουν κανονικά.

Συγκεκριμένα:

ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go: 09:00 – 22:00

OK! Markets: 08:00 – 23:00

Περίπτερα και 24ωρα μίνι μάρκετ στις γειτονιές θα παραμείνουν ανοιχτά.